i Motivation ist beim Sport zwar hilfreich, aber nicht zuverlässig. iStock/amriphoto Fitness-Geheimnis Warum Disziplin beim Sport überschätzt wird Du schaffst es nicht, regelmäßig zu trainieren? Das Problem ist vielleicht nicht fehlende Disziplin – sondern dein Umfeld. Von Heute Life 10.11.2026, 11:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Sporttasche steht gepackt im Flur, eigentlich wolltest du längst los. Dann zieht sich das Meeting, zu Hause wartet noch etwas und die Freundin sagt ab. Schon wird aus dem festen Vorsatz ein "Morgen dann".

Motivation ist zwar hilfreich, aber nicht zuverlässig. An einem Tag hast du Energie, am nächsten bist du müde oder gestresst. Vielleicht brauchst du deshalb nicht mehr Disziplin – sondern dein Training braucht einen besseren Platz in deinem Leben.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Wer sich zum Beispiel mit einer Freundin um 17.30 Uhr zum Kurs verabredet, hat die erste Entscheidung bereits getroffen – nach Angaben von Women's Health. Der unterschätzte Vorteil: Aus "Ich müsste heute noch trainieren" wird ein fester Termin, über den nicht jedes Mal neu verhandelt werden muss.

Weniger entscheiden, öfter trainieren

Die Forschung zeigt: Soziale Unterstützung und gemeinsame Bewegung helfen beim Dranbleiben. Schon ein fester gemeinsamer Termin schafft Verbindlichkeit. Und wenn jemand die Kinder übernimmt, entsteht überhaupt erst Raum für Bewegung.

Der Schlüssel liegt in der Gewohnheit. Wiederholen sich Zeit, Ort und Ablauf, kann aus der ständigen Entscheidung irgendwann ein vertrautes Muster werden. Dienstagabend, derselbe Kurs, dieselbe Strecke – dein Kopf kennt das Programm.

Der 10-Minuten-Check

Anstatt dich zu fragen, warum du "schon wieder nicht durchgezogen" hast, lohnt sich eine andere Frage: Was macht den Weg zum Training unnötig kompliziert?

Schau dir die Zeit unmittelbar vor dem geplanten Workout an. Musst du erst nach Hause fahren, Sportsachen suchen, Abendessen organisieren? Jede zusätzliche Entscheidung bietet deinem Plan eine neue Ausfahrt.

Vermeide diese Angewohnheiten beim Sport i ?

Der Trick: Nicht mehr Motivation erzeugen, sondern Hindernisse entfernen. Die beste Trainingsroutine braucht an guten Tagen keine maximale Motivation – sie funktioniert auch an einem durchschnittlichen Dienstag.