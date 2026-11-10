Flacher Bauch durch Pilates? Was wirklich stimmt

Wer regelmäßig Pilates macht, kennt das Gefühl: Der Core arbeitet ordentlich, Roll-ups und Planks bringen die Bauchmuskeln zum Brennen. Viele hoffen auf einen flacheren Bauch durch das Training.
Die kurze Antwort: Ja, der Bauch kann sich durch Pilates verändern. Aber was genau dabei passiert, ist nicht so einfach, wie oft versprochen.
Wie Women's Health berichtet, trainiert Pilates nicht nur die oberflächlichen Bauchmuskeln. Das Zusammenspiel der gesamten Muskulatur rund um Bauch, Rücken und Becken wird gestärkt. Eine Studie im Journal of the International Society of Sports Nutrition zeigte, dass sich bei Pilates-erfahrenen Frauen nach zehn Trainingswochen die Ausdauer der Rumpfmuskulatur verbesserte.
Eine aktuelle Auswertung von zwölf Studien mit rund 540 Frauen im Fachjournal Sports zeigte: Körpergewicht und BMI verbesserten sich durch Pilates. Bei Taillenumfang und Körperfettanteil gab es aber keinen klaren Effekt.
Das bedeutet: Pilates ist Bewegung und Teil eines aktiven Lebensstils. Aber es gibt keinen Grund für das Versprechen, dass Pilates Fett am Bauch besonders effektiv verschwinden lässt.
Ein oft unterschätzter Effekt: Pilates trainiert die Haltung. Eine Auswertung von 13 Studien mit 783 Teilnehmern fand Hinweise, dass Pilates verschiedene Aspekte der Körperhaltung verbessern kann.
Eine bessere Haltung lässt zwar kein Bauchfett verschwinden. Sie kann aber verändern, wie du stehst und deinen Rumpf hältst – und damit auch, wie deine Körpermitte wirkt.
Für einen stärkeren Core zählt vor allem Regelmäßigkeit. Zwei oder mehr Einheiten pro Woche können bereits einen Trainingsreiz setzen. Wichtig dabei: Die Übungen müssen dich auch fordern.
Wer vor allem Körperfett reduzieren will, sollte Pilates mit anderen Aktivitäten kombinieren – etwa Walking, Laufen oder Radfahren. Auch Krafttraining hilft, zusätzlich Muskulatur aufzubauen.