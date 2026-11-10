i Schlechter Schlaf macht müde und krank. Pexels/Ron Lach (Symbolbild) 10 Milliarden Euro Schaden Jeder 5. Österreicher kämpft nachts mit Schlafproblemen Während andere tief und fest schlafen, wälzt du dich hellwach im Bett. Was viele nicht ahnen: Schlafprobleme kosten das Land jedes Jahr Milliarden. Von Heute Life 10.11.2026, 12:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Du liegst im Bett, schaust zum dritten Mal auf die Uhr und weißt schon jetzt, dass der nächste Morgen mühsam wird. Während draußen längst alles schläft, kreisen deine Gedanken unaufhörlich weiter. Was nach einer gelegentlich schlechten Nacht klingt, ist für viele Menschen bitterer Alltag – und das Problem hat nicht nur gesundheitliche, sondern auch enorme wirtschaftliche Folgen.

Jeder Fünfte schläft schlecht

Rund jeder fünfte Mensch in Österreich kämpft mit Schlafproblemen. Manche liegen stundenlang wach, andere werden nachts immer wieder munter oder fühlen sich selbst nach einer langen Nacht völlig erschöpft. Wie weitreichend die Folgen sind, zeigt das kürzlich in Wien präsentierte "Weißbuch Schlafmedizin": Demnach verursachen Schlafstörungen in Österreich volkswirtschaftliche Kosten von rund 10,1 Milliarden Euro jährlich. Die Schätzung basiert auf einer Modellrechnung für das Jahr 2019 und entspricht etwa 3,3 Prozent der damaligen Wirtschaftsleistung.

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Den größten Anteil macht die Schlafapnoe aus, bei der es im Schlaf wiederholt zu Atemaussetzern kommt. Auf sie entfallen geschätzte 5,11 Milliarden Euro, gefolgt von chronischer Schlaflosigkeit mit 3,28 Milliarden Euro und dem Restless-Legs-Syndrom mit 1,70 Milliarden Euro.

Wenn die Nacht zum Kampf wird

Wer dauerhaft schlecht schläft, merkt die Folgen oft weit über das Schlafzimmer hinaus. Konzentrationsprobleme, Erschöpfung und eine geringere Leistungsfähigkeit können den Alltag zur Belastungsprobe machen. Dabei ist Schlaf für den Körper alles andere als verlorene Zeit. Neurologe Michael Saletu erklärt, dass während der Nacht unter anderem das Immunsystem unterstützt, Erinnerungen gefestigt und wichtige Reparaturprozesse in den Zellen angestoßen werden. Auch die klinische Psychologin Doris Moser warnt vor den weitreichenden Folgen: Chronische Schlafprobleme beeinträchtigten nicht nur die körperliche und psychische Gesundheit, sondern auch das Berufsleben und persönliche Beziehungen.

Viele holen sich keine Hilfe

Besonders alarmierend: Etwa die Hälfte der Menschen mit chronischer Insomnie hat in Österreich noch nie professionelle Hilfe gesucht. Schlafstörungen bleiben dadurch häufig lange unerkannt oder unbehandelt. Gleichzeitig steigt der Bedarf an Therapien. Die Zahl der Menschen, die wegen Schlafapnoe eine sogenannte PAP-Therapie zu Hause nutzen, erhöhte sich von 64.879 im Jahr 2021 auf 74.422 im Jahr 2025.

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Wo du wohnst, macht einen Unterschied

Doch auch bei der medizinischen Versorgung gibt es große Unterschiede. Für eine ambulante Untersuchung der nächtlichen Atmung können in Oberösterreich 90,58 Euro mit der ÖGK abgerechnet werden, in Wien 70,75 Euro und im Burgenland 50 Euro. In Niederösterreich, Tirol und Vorarlberg ist diese Leistung laut Weißbuch nicht abrechenbar. Fachleute fordern deshalb einheitliche Tarife, mehr ambulante und digitale Angebote sowie eine bessere Planung der schlafmedizinischen Versorgung.