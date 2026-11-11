i 23 von 25 Tierheimhunden konnten bei den vermeintlichen Pflegestellen bleiben. Getty Images/iStockphoto Tierische Wiederholung Nach großem Erfolg: Xmas-Urlaub für Tierheimhunde 2026 23 von 25 Tierheimhunden fanden nach ihrem Weihnachtsurlaub 2025 ein fixes Zuhause. 2026 soll die Aktion der Arche Noah in Graz weitergehen. Von Heute Tierisch 11.11.2026, 15:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Konzept "Weihnachtsurlaub für Tierheimhunde" der Arche Noah in Graz wird immer erfolgreicher. Auch 2026 sollen ausgewählte Hunde über die Feiertage bei Familien unterkommen, die als mögliches neues Zuhause infrage kommen. Die Bilanz der vergangenen Jahre macht Hoffnung: Im Vorjahr kehrten 23 von 25 Hunden nicht mehr ins Tierheim zurück, sondern wurden fix vermittelt. "Darunter waren auch Hunde, für die es zuvor nur wenige oder gar keine Interessenten gegeben hatte", sagt Sprecherin Katharina Gründl.

„Für manche Hunde ist es das erste Mal seit langer Zeit, dass sie erleben, wie sich ein Alltag außerhalb des Tierheims anfühlt.“ Katharina Gründl Sprecherin, Arche Noah Graz

"Ein Hund ist kein Weihnachtsgeschenk", betont sie. "Ein paar Tage Familienleben können für einen Tierheimhund zu Weihnachten aber manchmal sein ganzes weiteres Leben verändern." Wie kleinezeitung.at berichtet, können die Hunde in einer familiären Umgebung Seiten von sich zeigen, die im Tierheim oft verborgen bleiben.

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Auch für die Mitarbeitenden der Arche Noah ist die Aktion aufschlussreich. Sie sehen, wie sich die Hunde in Wohnungen und Häusern verhalten und ob sie im Alltag zur Ruhe kommen. "Sie brauchen vor allem eines: die Gelegenheit, jemanden im Alltag von sich zu überzeugen."

Nicht jeder Hund passt zu jeder Familie oder Wohnsituation. Interessierte müssen sich daher zunächst über ein Kontaktformular bewerben. Danach wird geprüft, welcher Hund zur Familie passen könnte. Gemeinsame Spaziergänge und ein Kennenlernen gehören fix dazu. Erst anschließend fällt die Entscheidung, ob der Hund die Feiertage bei seiner "Weihnachtsfamilie" verbringen darf. Währenddessen werden die Familien beratend begleitet.

Auch Hunde, die nicht fix vermittelt werden, profitieren von der Auszeit. "Das Leben außerhalb des Heims liefert wichtige Informationen für die zukünftige Vermittlungsarbeit", heißt es. Außerdem bedeutet der "Weihnachtsurlaub" eine Pause vom oft stressigen Tierheimalltag.

Eine ähnliche Aktion gab es auch in den Sommermonaten. Damals fanden die Hunde während Bauarbeiten im Außenbereich und des Umbaus der Quarantänestation vorübergehend bei Familien Unterschlupf.