i Wenn man den Schützlingen in einem Tierheim etwas Gutes tun möchte, ist Weihnachten doch perfekt dafür, oder? ©TierQuarTier Wien Tierische Wünsche Hier warten große, treue Augen auch auf das Christkind Im TierQuarTier Wien warten viele Tiere auf ein Zuhause. Wunschzettel und Weihnachtsbäume in mehreren Märkten sollen ihnen den Alltag verschönern. Von Heute Tierisch 11.11.2026, 09:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für manche Tiere im TierQuarTier Wien steht das erste Weihnachtsfest im Tierheim bevor. Andere verbringen dort bereits den nächsten Winter und warten noch immer auf Menschen, die sie kennenlernen und ihnen ein dauerhaftes Zuhause schenken. Bis dahin können schon kleine Dinge ihren Alltag verschönern: eine warme Decke für den Hund nach dem Spaziergang, ein Spielzeug für die Katze oder ein neues Häuschen, in dem das Kaninchen dösen kann.

Die Wunschzettel der Tiere sind auf der Website des TierQuarTiers zu finden. Wer einen Wunsch erfüllen möchte, kann das passende Geschenk online bestellen und direkt ans Tierheim schicken lassen oder persönlich vorbeibringen.

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„Es ist schön zu sehen, wie viele Menschen in der Vorweihnachtszeit an die Tiere im Tierheim denken.“ Thomas Benda Betriebsleiter, Tierquartier Wien

Wie die Wiener Ratshauskorrespondenz berichtet, zeigt die Wunschzettelaktion, dass vielen Menschen das Wohl der Tiere am Herzen liegt. "Die Wunschzettelaktion zeigt, dass das Wohl unserer Tiere vielen Menschen am Herzen liegt. Mit jedem erfüllten Wunsch schenken sie einem Tier ein bisschen mehr Freude im Alltag. Dafür sind wir sehr dankbar."

Auch beim Einkaufen können heuer Wünsche der Tierheimtiere erfüllt werden. Dehner Gerasdorf, HORNBACH Stadlau, Fressnapf Seyring, das Shopping-Center Q19 und Kölle Zoo Auhof veranstalten eigene Wunschbaumaktionen. An den Bäumen hängen auch Wunschzettel von Tieren aus dem TierQuarTier Wien. Einige Wunschbäume stehen bereits in den Märkten, weitere kommen im Dezember dazu.

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Wer mitmachen möchte, nimmt einen Wunschzettel vom Baum, kauft das passende Geschenk vor Ort und gibt es im Markt ab. Die Geschenke werden gesammelt und anschließend an die Tiere des TierQuarTiers weitergegeben.

Das TierQuarTier Wien bedankt sich bei den Märkten, die mit ihren Wunschbäumen an die Tiere denken, und bei allen, die ihnen mit einem Geschenk die Wartezeit auf ein neues Zuhause erleichtern.