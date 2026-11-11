i die Südrussische Tarantel vor allem im Osten Österreichs vorkommt ©Otto Reder Tierischer Ratgeber Tarantel trifft Chihuahua! Wer muss sich fürchten? Große Taranteln breiten sich in Österreich aus. Doch was passiert, wenn ein neugieriger Chihuahua oder eine Katze auf den Achtbeiner trifft? Von Heute Tierisch 11.11.2026, 13:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Acht haarige Beine, kräftige Giftklauen und eine beeindruckende Erscheinung: Die Südrussische Tarantel sorgt derzeit in Österreich für ordentlich Gesprächsstoff. Besonders in Niederösterreich, dem Burgenland und der Steiermark werden die großen Wolfsspinnen immer häufiger entdeckt. Doch während sich so mancher Mensch beim Anblick des Achtbeiners erschreckt, könnte ein neugieriger Chihuahua die Begegnung für ein ausgesprochen interessantes Abenteuer halten.

Kleiner Hund, große Spinne?

Was passiert also, wenn ein drei Kilogramm schwerer Chihuahua seine Nase in den Bau einer Tarantel steckt? Zunächst einmal dürfte die Spinne versuchen, sich zurückzuziehen. Denn auch wenn ihr Name nach einem gefährlichen Monster klingt, sind die heimischen Taranteln keineswegs angriffslustige Bestien.

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Wird die Spinne allerdings bedrängt, eingeklemmt oder mit der Pfote attackiert, kann sie sich mit einem Biss verteidigen. Und ja: Taranteln besitzen Giftklauen! Ihr Gift dient allerdings in erster Linie dazu, Insekten und andere kleine Beutetiere zu überwältigen.

Kann ein Chihuahua daran sterben?

Die beruhigende Nachricht: Für die in Österreich vorkommenden Taranteln sind keine typischen lebensbedrohlichen Vergiftungen bei Hunden oder Katzen dokumentiert. Ihr Gift gilt für Menschen als vergleichsweise wenig gefährlich. Eine absolute Entwarnung für kleine Haustiere wäre trotzdem unseriös. Denn speziell zur Giftwirkung der Südrussischen Tarantel bei winzigen Hunden gibt es kaum wissenschaftliche Untersuchungen.

Ein Biss könnte schmerzhaft sein und lokale Schwellungen verursachen. Besonders unangenehm wäre eine Verletzung an der empfindlichen Schnauze oder im Maul. Bei auffälligen Beschwerden sollte deshalb unbedingt ein Tierarzt aufgesucht werden.

Wenn die Spinne zubeißt: Hat der Hund möglicherweise einen Spinnenbiss abbekommen, sollten Tierhalter zunächst Ruhe bewahren. Die betroffene Stelle kann vorsichtig gekühlt werden. Bei deutlichen Schmerzen, Schwellungen oder einem Biss im Maul empfiehlt sich eine rasche tierärztliche Abklärung. Atemnot, Kreislaufprobleme oder starkes Zittern sind Notfälle. Keinesfalls sollten ohne tierärztliche Anweisung Medikamente verabreicht werden.

Und was ist mit Katzen?

Auch Katzen könnten einer Tarantel gefährlich nahekommen. Ihr ausgeprägter Jagdinstinkt macht alles interessant, was krabbelt, huscht oder plötzlich verschwindet. Ein neugieriger Stubentiger könnte die Spinne mit der Pfote bearbeiten oder sogar versuchen, sie zu fressen.

Auch hier gilt: Eine schwere Vergiftung durch eine heimische Tarantel ist nicht als typisches Risiko bekannt. Dennoch sollten Katzenhalter bei einer vermuteten Bissverletzung auf Schmerzen, Schwellungen oder ungewöhnliches Verhalten achten.

Eigentlich muss man Mitleid mit der Tarantel haben

Bei aller Sorge um unsere Vierbeiner sollte eines nicht vergessen werden: Für die Spinne kann eine solche Begegnung tödlich enden. Ein einziger beherzter Pfotenhieb oder Hundebiss reicht möglicherweise aus, um den Achtbeiner schwer zu verletzen. Dabei sind Wolfsspinnen ausgesprochen nützliche Jäger, die zahlreiche Insekten erbeuten und eine wichtige Rolle im Ökosystem spielen.

Deshalb gilt: Hund oder Katze einfach weiterführen beziehungsweise aus der Situation nehmen und die Spinne in Ruhe lassen. Dann endet die Begegnung zwischen Chihuahua und Tarantel im Idealfall genauso, wie sie begonnen hat: mit einem kurzen neugierigen Blick – und acht Beinen, die schleunigst das Weite suchen.