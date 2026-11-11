i "Filou" stammt aus einem rumänischen Shelter und niemand dachte, dass er so viele Behandlungen brauchen würde, um ein normales, glückliches Hundeleben führen zu können. ©privat Tierischer Spendenaufruf Acht OPs in sechs Jahren! "Filou" braucht ein Wunder Der erst sechsjährige "Filou" musste bereits achtmal unters Messer und weitere Operationen sind notwendig. Das Frauchen stößt an ihre Grenzen. Von Heute Tierisch 11.11.2026, 12:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Acht Operationen, jahrelange Schmerztherapien und Tierarztkosten von mehr als 18.000 Euro: Das Leben des sechsjährigen Rüden Filou war bisher alles andere als unbeschwert. Sein Frauchen Sabrina Luef (23) aus Wien kämpft seit Jahren um die Gesundheit ihres geliebten Vierbeiners. Doch mittlerweile bringen die enormen Behandlungskosten die junge Frau an ihre finanziellen Grenzen.

Ein Hundeleben voller Schmerzen

Als wenige Wochen alter Welpe kam Filou aus Rumänien zu seiner Familie. Niemand ahnte damals, welche gesundheitlichen Herausforderungen auf den kleinen Hund zukommen würden. Bereits im Alter von einem Jahr musste er erstmals an den Hüften operiert werden. Es folgten Eingriffe an den Kreuzbändern, wegen Patellaluxationen und weitere Operationen aufgrund von Komplikationen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Als wäre das nicht genug, erlitt Filou auch noch eine Chemikalienvergiftung, deren Folgen ihm bis heute zu schaffen machen. Magenprobleme, Gastritis und chronische Schmerzen begleiten den tapferen Rüden seit Jahren.

Die nächste große Operation steht bevor

Erst im Oktober 2026 musste Filou erneut unters Messer: Bei einer sogenannten Femurkopfresektion wurde der geschädigte Oberschenkelkopf entfernt. Ein weiterer Eingriff an der anderen Hüfte steht noch bevor. Anschließend soll intensive Physiotherapie dem Vierbeiner helfen, wieder möglichst schmerzfrei durchs Leben zu gehen. Zusätzlich wurde bei Filou ein Bandscheibenvorfall im unteren Lendenwirbelbereich festgestellt, der möglicherweise ebenfalls operiert werden muss.

Allein für die beiden Hüftoperationen und die anschließenden Therapien veranschlagt Sabrina rund 8.500 Euro. Sollte auch eine Bandscheibenoperation notwendig werden, könnten weitere 3.000 Euro hinzukommen.

„Ich stoße finanziell an meine Grenzen und auch die Versicherung übernimmt kaum noch etwas“

Obwohl Filou krankenversichert ist, werden laut seiner Besitzerin längst nicht mehr alle Behandlungskosten übernommen. Sabrina versucht alles, um ihrem geliebten Hund die notwendige medizinische Versorgung zu ermöglichen.

Um die bevorstehenden Behandlungen finanzieren zu können, hat Sabrina eine Spendenaktion auf GoFundMe gestartet. Das Spendenziel liegt bei 10.000 Euro. HIER kannst auch du mit einem kleinen Beitrag einen großen Unterschied machen! Wichtig: Der "Heute Tierisch"-Redaktion wurden tierärztliche Rechnungen übermittelt, die überprüft werden konnten. Damit wurden die vorgelegten Behandlungskosten nachvollziehbar belegt.

Dabei ist Filou trotz seines schweren Schicksals ein lebensfroher Hund, der nichts lieber tut, als zu schwimmen, herumzutoben und zu spielen. Genau dieses unbeschwerte Leben möchte Sabrina ihm zurückgeben.

Wer Filou auf seinem Weg in ein möglichst schmerzfreies Leben unterstützen möchte, kann bereits mit einem kleinen Beitrag helfen. Auch das Teilen des Spendenaufrufs kann einen großen Unterschied machen.

Denn der tapfere Rüde hat in seinen sechs Lebensjahren schon mehr als genug durchgemacht. Jetzt soll er endlich wieder eines dürfen: einfach Hund sein.