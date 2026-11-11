i Die Stichproben der Landespolizei Burgenland scheint leider Früchte zu tragen - immer wieder werden illegale Welpen entdeckt. LPD Wien Tierischer Schmuggelwahnsinn Schon wieder! Hundebabys bei Grenzkontrolle entdeckt Bei einer Kontrolle in Nickelsdorf entdeckte die Polizei Welpen unter ungeeigneten Bedingungen. Die Tiere waren zu jung und nicht ausreichend geimpft. Von Heute Tierisch 11.11.2026, 11:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Dienstag führte die Polizei beim Grenzübergang auf der B10 bei Nickelsdorf erneut Schwerpunktkontrollen durch. Dabei entdeckten die Beamten mehrere kleine Hunde im Laderaum eines Pkw. Die Transportbedingungen waren laut Polizei ungeeignet, da die Hundebabys in kleinsten Transportboxen und Taschen zusammengepfercht wurden. Außerdem fehlten wichtige Begleitdokumente.

Wie orf.at berichtet, wurde daraufhin die zuständige Amtstierärztin verständigt. Bei der Untersuchung der Tiere und der Kontrolle der Unterlagen stellte sie mehrere Verstöße gegen Tierschutzbestimmungen fest. Die Hundewelpen waren zu jung für die Einreise nach Österreich. Außerdem fehlten die erforderlichen Impfungen und Begleitdokumente.

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Auch mit Mikrochips waren die Tiere nicht gekennzeichnet. Die Polizei hob vor Ort eine Sicherheitsleistung ein und erstattete Anzeige bei der zuständigen Bezirkshauptmannschaft.