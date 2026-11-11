i Tierfriedhöfe sind für viele gar nicht mehr wegzudenken. (Am Foto, Tierfriedhof Waldesruh) ©ÖTV Tierische Würde Tierfriedhof Wien feiert 15-jähriges Bestehen Seit 15 Jahren bietet der Tierfriedhof Wien einen Ort des Abschieds für Haustiere. Zum Jubiläum lädt eine Gedenkfeier zum gemeinsamen Erinnern. Von Heute Tierisch 11.11.2026, 10:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Tierfriedhof Wien feiert sein 15-jähriges Bestehen. Auf rund 5.800 Quadratmetern finden Tierhalter einen Ort, um sich würdevoll von ihren Haustieren zu verabschieden. Zum Jubiläum lädt die Anlage am 17. November 2026 zu einem gemeinsamen Gedenken ein.

Seit der Eröffnung im Jahr 2011 ist der Friedhof auf mehr als 900 Grabstellen angewachsen. Sie bieten rund 1.300 Tieren eine letzte Ruhestätte. Jährlich werden im Schnitt etwa 130 Haustiere beigesetzt. Am häufigsten sind es Hunde und Katzen. Auch Meerschweinchen, Hamster, Papageien, Wellensittiche und Schildkröten finden hier ihren Platz.

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Die Anlage entstand als Antwort auf zahlreiche Anfragen von Wiener Tierhaltern, wie es in einer APA-OTS-Aussendung heißt. Heute stehen verschiedene Bestattungsformen zur Auswahl: klassische Erdgräber, Urnengräber und eine Urnenwand. Seit 2024 gibt es zusätzlich eine Naturgrabanlage.

„Als wir vor 15 Jahren den Tierfriedhof eröffnet haben, war uns bewusst, dass wir damit auf ein echtes Bedürfnis vieler Wiener reagieren“ Ulli Sima Stadträtin für Stadtentwicklung, Mobilität und Wiender Stadtwerke

"Schon damals haben sich zahlreiche Menschen an uns gewandt, weil sie sich einen würdevollen Ort des Abschieds für ihre treuen Begleiter gewünscht haben. Heute zeigt die hohe Nachfrage, dass diese Entscheidung richtig war, denn der Tierfriedhof bietet Tierhaltern einen geschützten Raum für ihre Trauer und es ist wirklich berührend, wie liebevoll die letzten Ruhestätten gestaltet sind", sagt die Stadträtin weiter.

Auch eine gemeinsame Ruhestätte für Mensch und Tier ist möglich. Seit 2018 bieten die Friedhöfe Wien bei der Feuerhalle Simmering sogenannte Mensch-Tier-Gräber an.

"Die Wiener Stadtwerke stehen für Angebote, die Menschen in allen Lebensphasen begleiten. Mit den Mensch-Tier-Gräbern bieten Friedhöfe Wien eine besondere Möglichkeit des gemeinsamen Gedenkens. Sie tragen dem Wunsch von Tierhaltern Rechnung, die enge Verbundenheit zu ihrem geliebten Tier auch über den Tod hinaus an einem gemeinsamen Ort sichtbar zu bewahren", sagt Monika Unterholzner, stellvertretende Generaldirektorin der Wiener Stadtwerke.

Auch die Kremierung ist bei Haustierhaltern sehr beliebt:

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Bei der Gedenkveranstaltung am 17. November wird an verstorbene tierische Weggefährten erinnert. Persönliche Erinnerungen, gemeinsames Innehalten und das Entzünden von Lichtern stehen im Mittelpunkt.

„Die Beziehung zwischen Mensch und Tier endet nicht mit dem Abschied. Mit der Gedenkveranstaltung möchten wir einen Rahmen schaffen, um gemeinsam zu erinnern und den Tieren zu danken, die unser Leben über viele Jahre bereichert haben“ Renate Niklas Geschäftsführerin der Friedhöfe Wien, Tierfriedhof Wien

Bei Einbruch der Dunkelheit werden Teelichter entzündet, die Kinder im Rahmen eines Kreativprojekts der Vienna Hobby Lobby gestaltet haben. Sie sollen ein Lichtermeer als Zeichen der Erinnerung und Verbundenheit bilden. Der Eintritt ist frei.