i Chinchillas sind dämmerungsaktive Tiere. TierQuarTier Wien TierQuarTier Wien Zuhause für Hannelore & Heino gesucht Neues Körbchen gesucht: "HeuteTierisch" stellt regelmäßig herrenlose Haustiere aus dem TierQuarTier Wien vor. Von Heute Tierisch 28.09.2026, 14:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Hannelore (3) und Heino (3) sind zwei liebe Chinchillas, die nur gemeinsam vermittelt werden. Als dämmerungsaktive Tiere suchen sie ein ruhiges Zuhause mit geräumiger Voliere, die viel Platz zum Springen, Klettern und Rückzugsmöglichkeiten bietet. Menschen, die ihnen mit Geduld und Zuneigung begegnen, werden von ihrem sanften Wesen und ihrem ganz eigenen Charme begeistert sein.

Diese Tiere suchen ein neues Zuhause

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Zahlreiche Tiere suchen täglich ein neues Zuhause. Bis dahin finden sie für gewöhnlich einen Platz in einem Tierheim. Ein solches ist auch das TierQuarTier Wien. Hier finden auf 9.700 Quadratmetern bis zu 150 in der Stadt Wien entlaufene, herrenlose, beschlagnahmte und abgenommene Hunde, 300 Katzen und Hunderte Kleintiere vorübergehend ein Dach über dem Kopf. Die Tiere werden während ihres Aufenthaltes in der Süßenbrunner Str. 101 im 22. Bezirk bestens medizinisch versorgt, gepflegt und betreut – bis sie an ein schönes, neues Plätzchen vermittelt werden können.

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Kontakt bei Interesse

Aber Moment, ganz so schnell geht es dann auch wieder nicht, schließlich müssen Tier und Herrchen oder Frauchen sich auch "riechen" können, einmal ganz abgesehen von den Rahmenbedingungen. Aus diesem Grund dürfen beispielsweise Hunde im Normalfall erst beim zweiten oder dritten Termin aus dem TierQuarTier Wien ausziehen!

Bei konkretem und ernsthaftem Interesse an einem Tier steht das Vergabeteam für Fragen unter folgenden Kontaktmöglichkeiten (bevorzugt per E-Mail) zur Verfügung:

Hunde: [email protected] oder 01 734 1102 – 115

Katzen: [email protected] oder 01 734 1102 – 116

Kleintiere: [email protected] oder 01 734 1102 – 116