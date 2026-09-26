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Da ihre Augen an den äußeren Enden des Kopfes sitzen, können Hammerhaie gleichzeitig nach oben, unten, vorne und hinten sehen.
Da ihre Augen an den äußeren Enden des Kopfes sitzen, können Hammerhaie gleichzeitig nach oben, unten, vorne und hinten sehen.
Getty Images
Ungewöhnliche Sichtung

Video: Fischer filmen extrem seltenen weißen Hammerhai

Vor der Küste von North Carolina machten Fischer eine ungewöhnliche Entdeckung: Ein völlig weißer Hammerhai schwamm neben ihrem Boot.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
26.09.2026, 22:45
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Was für ein Anblick! Fischer vor der Küste des US-Bundesstaates North Carolina trauten ihren Augen nicht, als plötzlich ein Hammerhai neben ihrem Boot auftauchte – und zwar kein gewöhnlicher Hammerhai.

Das Tier war komplett weiß gefärbt, was bei Meerestieren äußerst selten vorkommt. Die Fischer zückten sofort ihre Kamera und filmten den ungewöhnlichen Hai.

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Dieses grüne "Schaf" ist so groß wie ein Reiskorn

Wie es auf n-tv.de heißt, ist eine weiße Färbung für Meerestiere in der Regel von Nachteil. Denn sie fallen so Fressfeinden viel leichter auf.

Nachteil in der Natur

Ob es sich bei dem Tier um einen Albino handelt oder ob eine andere genetische Besonderheit vorliegt, ist nicht bekannt. Klar ist aber: Eine solche Sichtung ist extrem selten.

Hammerhaie sind eigentlich für ihre graubraune Färbung bekannt, die ihnen hilft, sich in den Tiefen des Ozeans zu tarnen. Dieser weiße Hai fällt da deutlich aus der Reihe.

red,26.09.2026, 22:45
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