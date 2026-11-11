i Tigermücken gehören offenbar mittlerweile zu Österreich dazu. Blöd. ©ÖTV Tierischer Alarm Tigermücken waren mit unserem Sommer richtig happy Die Tigermücke hat in Kärnten Fuß gefasst und könnte in Pflanzen oder Gartengeräten überwintern. Das Land rät, Eier vor dem Einlagern zu entfernen. Von Heute Tierisch 11.11.2026, 11:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Land Kärnten warnt davor, Pflanzen und Gegenstände ungeprüft einzuwintern, denn Tigermücken können darin bis zum Frühjahr überleben. Die ursprünglich in Süd- und Südostasien beheimatete Mücke breitet sich immer weiter aus, weshalb sie zu den Profiteuren des Klimawandels zählen. Sie wurde erfolgreich durch den weltweiten Personen- und Warenverkehr als blinder Passagier verschleppt.

In Kärnten mag sie's besonders

In Kärnten wurde die Tigermücke erstmals 2022 nachgewiesen. Mittlerweile dürfte sie sich hierzulande angesiedelt haben. Sie kann Krankheiten wie Dengue-Fieber übertragen. Die Erkrankung geht mit hohem Fieber, starken Kopf-, Muskel-, Gelenk- und Knochenschmerzen sowie Hautausschlag einher. Dafür muss die Mücke zunächst einen infizierten Menschen stechen. Erst dann kann sie das Virus weitertragen. Ein bis fünf Prozent der Erkrankungsfälle können lebensgefährlich sein.

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Wie orf.at berichtet, profitiert die Tigermücke von wärmeren Wintern in Mitteleuropa. Ihre Eier sind besonders widerstandsfähig und können auch bei Trockenheit überleben. Insekten reagieren sensibel auf Temperatur und Feuchtigkeit und gelten deshalb als guter Hinweis auf den Klimawandel. Generell können sich Tiere mit einem kurzen Lebenszyklus leichter an veränderte Bedingungen anpassen. Besonders eingeschleppte Insekten profitieren vom wärmer werdenden Klima.

Im Studio sprach Laura Waldner, Leiterin der zoologischen Abteilung im Landesmuseum, mit Moderator Bernd Radler über die Entwicklung. Die Tigermücke werde man nicht mehr los, sagte Waldner. Sie sei bereits aus Graz und Wien bekannt und dürfte nun auch in Klagenfurt Fuß gefasst haben.

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Wer verhindern will, dass die Mücke in eingewinterten Pflanzen oder Gegenständen überlebt, sollte Blumentöpfe, Gießkannen und Regentonnen vor dem Einlagern gründlich reinigen.

„Das heißt, wir müssen, bevor wir unsere Sachen vom Garten in unsere Kellerräume bringen, alles einmal ordentlich ausputzen, damit wir diese Eier vom Rand wieder loswerden. Dann sollten die Sachen trocknen und dann erst in den Keller gebracht werden.“ Laura Waldner Leiterin, zoologische Abteilung Landesmuseum

Auch weitere Gäste machen sich breit

Auch die marmorierte Baumwanze wurde aus Asien eingeschleppt. Sie ernährt sich von Pflanzensäften. Dabei gibt sie laut Waldner Eiweiße mit ihrem Speichel ab. Das kann dazu führen, dass Früchte sich zu früh verfärben oder verformen und von Bauern nicht mehr verkauft werden können.

Der asiatische Marienkäfer wurde gezielt zur Schädlingsbekämpfung eingeführt, weil er große Mengen an Blattläusen frisst. Aus Gartenhäusern sei er jedoch entkommen und inzwischen weit verbreitet.

„Er frisst aber nicht nur Blattläuse, sondern auch andere Nützlinge und andere Marienkäferarten.“

Nicht jede eingeschleppte Insektenart muss negative Folgen haben. Oft sei noch nicht bekannt, wie sich eine Art auf das Ökosystem auswirke, sagte die Zoologin. Als Beispiel nannte sie die Nosferatu-Spinne: „Meistens weiß man noch gar nicht, was die jeweilige Art für Auswirkungen auf unser Ökosystem hat. Aber es sind auch Arten da, wie zum Beispiel die Nosferatu-Spinne, die wir als sehr störend empfinden, die aber noch keine bekannten negativen Auswirkungen hat.“