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Der Grizzly ist kein eigenständiger Bär neben dem Braunbären, sondern eine nordamerikanische Form derselben Art.
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Getty Images
Tierische Tragödie

Grizzlybärin tötet mit Bärenkindern Mutter und Tochter

DNA-Tests bestätigten: Eine Grizzlybärin und ihre drei Jungen töteten eine Frau und ihre Tochter bei einer Wanderung in British Columbia.
Von Heute Tierisch
11.11.2026, 08:53
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Eine Grizzlybärin und ihre drei Jungen haben im Westen Kanadas eine Frau und ihre Tochter bei einer Wanderung getötet. Das bestätigten DNA-Tests am Ort des Angriffs. Die Tat ereignete sich bereits vergangene Woche in der Provinz British Columbia.

Die Bärin und ihre Jungen hätten die beiden Menschen getötet, teilte die örtliche Wildtierbehörde am Dienstag mit. Die Tiere wurden danach ebenfalls "getötet".

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Die Leichen der Mutter und ihrer Tochter wurden am Montag und Dienstag vergangener Woche entdeckt. Laut kanadischen Medien waren die beiden zu einer Wanderung nahe ihrem Haus in Bella Coola aufgebrochen. Als sie nicht zurückkehrten, alarmierten Angehörige die Polizei.

Wenn man sich unseren "Erich" im Bärenwald ansieht, kann man nur schwer glauben, dass dieser lustige Meister Petz ebenfalls ein gefährliches Wildtier sein kann.

Erst im November vergangenen Jahres war nahe Bella Coola eine Schülergruppe von einem Grizzlybären angegriffen worden. Elf Menschen wurden verletzt, darunter mehrere Kinder. Vor dem Winterschlaf versuchen Grizzlybären, ihre Fettreserven aufzustocken. Dabei können sie äußerst aggressiv sein.

red, 11.11.2026, 08:53
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