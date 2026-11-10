i Ein herzzerreißendes Bild! In diesem Betonkäfig musste Yavor 22 Jahre leiden. © FOUR PAWS | Svilen Nachev Tierische Rettung Nach 22 Jahren auf Beton spürt Bär Yavor endlich Gras Ein ganzes Leben hinter Gittern, ohne weichen Waldboden unter den Tatzen: Für Braunbär Yavor aus Bulgarien hat das Leiden endlich ein Ende. Von Heute Tierisch 10.11.2026, 11:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

22 Jahre. So lange musste Braunbär Yavor warten, bis er endlich Gras unter seinen mächtigen Tatzen spüren durfte. Statt durch Wälder zu streifen, verbrachte der rund 250 Kilogramm schwere Bär sein bisheriges Leben in bulgarischen Zoos – zuletzt in einem kleinen Käfig mit hartem Betonboden. Doch jetzt hat sein Schicksal eine wunderbare Wendung genommen: Die Tierschutzorganisation VIER PFOTEN brachte Yavor vor wenigen Tagen in den BÄRENWALD Belitsa. Dort wartet statt trister Gitterstäbe ein 3.000 Quadratmeter großes, bewaldetes Gehege auf ihn.

Endlich darf Yavor ein Bär sein

Nach seiner Ankunft durfte sich der sanfte Riese zunächst in einem geschützten Innenbereich an die neue Umgebung gewöhnen. Dann kam der große Moment: Yavor betrat sein neues Außengehege – und begann sofort, seine ungewohnte Freiheit zu erkunden.

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Yavor zeigte sich ziemlich schnell neugierig und begeistert von seinem neuen Zuhause. © FOUR PAWS

Neugierig untersuchte er jeden Winkel seines neuen Zuhauses, kletterte auf seine eigens errichtete Höhle und nahm sogar ein erfrischendes Bad im Teich. Dinge, die für einen Bären selbstverständlich sein sollten, für Yavor aber nach mehr als zwei Jahrzehnten Gefangenschaft völlig neue Erfahrungen bedeuten.

„Unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass er den Rest seines Lebens in Frieden genießen kann, in einer Umgebung, die seinem natürlichen Lebensraum so nahe wie möglich kommt.“ Nikola Popkostadinov Leiter Bärenwald, Belitsa

Durch die professionelle Betreuung werde Yavor endlich erfahren, was es bedeutet, ein Bär zu sein.

Wie es wohl sein muss, wenn man nach 22 Jahren plötzlich Bäume und Sträucher untersuchen darf? © FOUR PAWS

Ein süßes Geheimnis hat Yavor schon verraten

Auch kulinarisch scheint sich der Neuankömmling bestens einzuleben. Karotten, Gurken, Tomaten und Äpfel stehen bereits auf seinem Speiseplan. Doch eine besondere Vorliebe hat der stattliche Braunbär schon ausgeplaudert: Für süße Weintrauben lässt Yavor offenbar alles andere liegen.

Gesundheitlich macht der 22-Jährige laut seinen Betreuern einen insgesamt guten Eindruck. Dennoch wird er während der Eingewöhnung genau beobachtet. Sogar ein Zusammenleben mit einem anderen geretteten Bären könnte eines Tages möglich werden.

Süßer Yavor, wir wünschen dir ein wunderbares Leben im Bärenwald und hoffen, dass du deine Vergangenheit schnell vergessen kannst. © FOUR PAWS

Ein verdienter, schöner Lebensabend

Der BÄRENWALD Belitsa ist Bulgariens einziges Bärenschutzzentrum und bietet auf zwölf Hektar Wald jenen Tieren Zuflucht, die durch Menschen großes Leid erfahren haben. Einst wurde das Zentrum vor allem für die Rettung misshandelter "Tanzbären" gegründet. 2007 konnten VIER PFOTEN und seine Partner schließlich die letzten Tanzbären Bulgariens retten.

Mit Yavor haben nun 19 Bären in Belitsa ein geschütztes Zuhause gefunden.

22 verlorene Jahre kann ihm niemand zurückgeben. Doch jeder Schritt durchs weiche Gras, jedes Bad im Teich und jeder neugierige Streifzug durch den Wald ist für Yavor ein kleines Stück zurückgewonnenes Bärenleben. Und vielleicht ist genau, dass das schönste Geschenk, das man diesem alten Bären noch machen konnte.