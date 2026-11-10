i Über kurz oder lang hätte dieser dumme Plastikkürbis dafür gesorgt, dass der Hirsch verhungert wäre. Screenshot Youtube©Inside Edition Tierisch blöde Deko Zehn Tage Kürbis am Kopf – Hirsch wäre fast verhungert Ein Halloween-Kürbis wurde für einen Hirsch im US-Bundesstaat Michigan zur Lebensgefahr. Zehn Tage lang steckte das Tier mit dem Kopf fest. Von Heute Tierisch 10.11.2026, 09:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Halloween war längst vorbei, doch für einen jungen Hirsch in Michigan nahm der Grusel einfach kein Ende. Das Wildtier hatte seinen Kopf offenbar neugierig in einen orangefarbenen Plastikkürbis gesteckt, wie er in den USA zum Sammeln von Süßigkeiten verwendet wird. Was vermutlich mit der Suche nach etwas Fressbarem begann, entwickelte sich zu einem verzweifelten Überlebenskampf: Der Behälter blieb am Kopf des Tieres hängen.

Zehn Tage voller Angst

Besonders dramatisch: Der Plastikkürbis bedeckte die Schnauze des Hirsches und erschwerte ihm damit die Aufnahme von Nahrung und Wasser. Ganze zehn Tage lang versuchten Helfer, das verängstigte Tier aufzuspüren und von seiner unfreiwilligen Halloween-Maske zu befreien.

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Doch einen wilden Hirsch einzufangen, ist alles andere als einfach. Die Retter mussten geduldig vorgehen, um das ohnehin gestresste Tier nicht zusätzlich zu gefährden.

Endlich wieder frei!

Nach tagelangen Bemühungen gelang schließlich die erlösende Rettung: Der orangefarbene Plastikkürbis konnte entfernt werden. Für den jungen Hirsch endete damit eine gefährliche Tortur, die schlimmstenfalls tödlich hätte ausgehen können.

Der ungewöhnliche Vorfall zeigt allerdings auch ein ernstes Problem: Achtlos zurückgelassene Dekorationen und Plastikgegenstände können für Wildtiere zu gefährlichen Fallen werden. Besonders Behälter mit engen Öffnungen sind riskant, weil Tiere zwar ihren Kopf hineinstecken, ihn aber nicht immer selbstständig wieder herausziehen können.

Für diesen Hirsch ging die schaurige Halloween-Geschichte zum Glück gut aus – und die wohl unheimlichste Kürbismaske Michigans gehört endlich der Vergangenheit an. Noch ein schönes Detail für den Artikel: Die Retter mussten viermal durch einen eiskalten Fluss waten, bevor sie den Hirsch betäuben konnten. Das Tier war mäßig dehydriert, erhielt Flüssigkeit und wurde noch am selben Abend wieder freigelassen.