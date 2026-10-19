i Hinter der Attacke soll die Huthi-Miliz stecken. (Symbolbild) IMAGO/Xinhua Blutiger Angriff im Jemen Huthi-Miliz greift Militärlager an – 18 Menschen tot Bei einem Raketenangriff auf ein Ausbildungslager im Jemen wurden mindestens 18 Menschen getötet. Hinter der Attacke soll die Huthi-Miliz stecken. Von Newsdesk Heute 19.10.2026, 15:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei einem Raketenangriff auf ein Ausbildungslager im Jemen sind am Montag mindestens 18 Menschen ums Leben gekommen. Hinter der Attacke soll die vom Iran unterstützte Huthi-Miliz stecken.

Wie vier Vertreter aus Regierungs- und Medizinkreisen gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters berichteten, wurde die Einrichtung in der Provinz Schabwa am Morgen mit drei ballistischen Raketen angegriffen. Zu diesem Zeitpunkt fand auf dem Gelände eine Übung statt.

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Gouverneur spricht von Terrorakt

In dem betroffenen Lager werden Polizisten und Sicherheitskräfte der jemenitischen Regierung ausgebildet. Der stellvertretende Gouverneur der Provinz Schabwa verurteilte den Angriff scharf und bezeichnete ihn als verwerflichen Terrorakt.