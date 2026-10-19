i Daniella Gilboa am Tag ihrer Freilassung am 5. Februar 2025 Reuters/Nir Keidar Hamas täuschte ihren Tod vor Ex-Geisel singt nun in der Oper von Sydney 477 Tage war Daniella Gilboa in der Gewalt der Hamas. Jetzt steht die 22-Jährige auf der Bühne und singt gegen ihre traumatischen Erlebnisse an. Von Nick Wolfinger 19.10.2026, 14:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

477 Tage voller Angst, Gewalt und Ungewissheit. Die Israelin Daniella Gilboa (22) hat die Geiselhaft der Hamas überlebt. Jetzt will sie mit ihrer Musik anderen Menschen Mut machen. Am 25. Oktober steht die junge Sängerin sogar im berühmten Opernhaus von Sydney auf der Bühne.

Am 7. Oktober 2023 wurde Gilboa während des Terrorangriffs der Hamas auf Israel verschleppt. Die damals 19-Jährige war als Soldatin auf einem Militärstützpunkt nahe der Grenze zum Gazastreifen stationiert. Gemeinsam mit mehreren Kameradinnen geriet sie in die Gewalt der Terroristen.

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Terroristen zwangen sie, ihren Tod vorzutäuschen

Während ihrer Gefangenschaft musste Gilboa Schreckliches durchmachen. Ihre Entführer zwangen sie sogar, ihren eigenen Tod vor einer Kamera vorzutäuschen. Dafür bedeckten sie ihr Gesicht mit Pulver und Trümmerresten. Das Video sollte den Eindruck erwecken, sie sei bei einem israelischen Luftangriff ums Leben gekommen.

Ihre Mutter Orly berichtete später, dass ihre Tochter verzweifelt darum gebettelt habe, die Aufnahmen nicht machen zu müssen. Auch die Familie bekam das Video zu sehen und musste um das Leben der jungen Frau bangen.

Erst am 25. Jänner 2025 kam Gilboa im Rahmen einer Waffenruhe frei. Nach 477 Tagen konnte sie ihre Eltern endlich wieder in die Arme schließen.

Musik hilft ihr nach der Hamas-Hölle

Die schrecklichen Erlebnisse lassen die 22-Jährige bis heute nicht los. Gilboa befindet sich weiterhin in Therapie und spricht nur selten über die Zeit ihrer Gefangenschaft.

Halt findet sie vor allem in der Musik. Schon als Kind hatte sie mit dem Singen begonnen. Nun verarbeitet sie ihre Erfahrungen in eigenen Liedern.

"Musik war für mich schon immer die beste Medizin", erzählt sie. Mit ihrer ersten Single "Where Everything Ends" beschreibt sie ihren Weg zurück in die Freiheit. Auch einen zweiten Song mit dem Titel "Bye to the Worries" hat sie bereits veröffentlicht. Ein eigenes Album ist geplant.

Großer Auftritt im Opernhaus von Sydney

Jetzt wartet ein besonderer Moment auf die junge Israelin. Am 22. Oktober tritt sie in Melbourne auf, drei Tage später folgt ein Konzert im weltberühmten Opernhaus von Sydney.

Die Auftritte stehen unter dem Motto "Unbreakable", auf Deutsch "Unzerbrechlich". Gemeinsam mit Künstlern unterschiedlicher Religionen und Herkunft will Gilboa ein Zeichen für Hoffnung und Zusammenhalt setzen.

Die Bilder des Tages i ?

"Mit meinen Liedern möchte ich die Botschaft vermitteln, dass wir auch nach den schwersten und dunkelsten Momenten im Leben noch wachsen und Hoffnung finden können", erklärt die Sängerin.