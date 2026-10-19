i Steffi Graf (Archivbild) und ihr Bruder Michael im Jahr 2026 (r.) Reuters, Facebook / "Heute"-Montage Er lebt in Tunnel-Versteck Polizei sucht Bruder von deutscher Tennis-Legende Dramatische Bilder aus Las Vegas: Michael Graf (55), Bruder von Tennis-Legende Steffi Graf, soll sich in unterirdischen Tunneln verstecken. Von Nick Wolfinger 19.10.2026, 12:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Neue Aufnahmen sorgen für Aufsehen in den USA! Michael Graf (55), der jüngere Bruder von Tennis-Ikone Steffi Graf (57), soll mittlerweile in einem dunklen Tunnelsystem unter Las Vegas leben. Gegen den 55-Jährigen liegt laut Medienberichten ein Haftbefehl vor. Offenbar versucht er, sich vor der Polizei zu verstecken.

Die Bilder soll Michael Graf selbst auf Facebook veröffentlicht haben. Sie zeigen ihn in einem düsteren, mit Graffiti beschmierten Tunnel. Neben ihm steht ein Einkaufswagen, in dem er offenbar seine persönlichen Habseligkeiten aufbewahrt. Warum er die Aufnahmen ins Internet stellte, ist unklar.

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Haftbefehl gegen Bruder von Steffi Graf

Wie die deutsche "Bild" berichtet, wird Michael Graf im US-Bundesstaat Nevada per Haftbefehl gesucht. Der Grund: Er soll wiederholt gegen gerichtliche Auflagen verstoßen haben. Darunter befindet sich offenbar auch ein Kontaktverbot gegenüber seiner Ex-Frau.

Zudem stehen Vorwürfe wegen häuslicher Gewalt und Trunkenheit am Steuer im Raum. Auch mehrere Gerichtstermine soll der 55-Jährige versäumt haben. Eine Verurteilung wegen dieser Vorwürfe ist nicht bekannt.

Steffi Graf half ihrem Bruder schon früher

Für die ehemalige Tennis-Weltranglistenerste Steffi Graf ist das Drama um ihren Bruder nicht neu. Bereits 2020 geriet Michael mit dem Gesetz in Konflikt. Damals soll er eine Nachbarin bedroht und ein Fahrzeug beschädigt haben.

Seine berühmte Schwester griff ihm daraufhin unter die Arme. Laut "Bild" übernahm sie Anwaltskosten und stellte ihm ein Haus im wohlhabenden Stadtteil Summerlin bei Las Vegas zur Verfügung. Zeitweise soll sie sogar versucht haben, eine Vormundschaft für ihren Bruder zu erwirken.

Gefährliche Tunnel unter Las Vegas

Besonders dramatisch: Die unterirdischen Gänge, in denen sich Michael Graf aufhalten soll, sind alles andere als sicher. Das rund 480 Kilometer lange Tunnelsystem wurde ursprünglich gebaut, um Regenwasser abzuleiten und die Stadt vor Überschwemmungen zu schützen.

Heute suchen dort Schätzungen zufolge zwischen 1.200 und 1.500 Menschen ohne festen Wohnsitz Zuflucht. Bei heftigen Regenfällen können sich die Tunnel innerhalb kürzester Zeit mit Wasser füllen und zur tödlichen Falle werden.

Zwei gescheiterte Ehen, jetzt Leben im Untergrund

Auch privat musste Michael Graf mehrere Rückschläge verkraften. Der ehemalige Motorsportler hat vier Kinder aus seiner ersten Ehe mit Elaine Marie Fuentes, die 2012 geschieden wurde. Seine zweite Ehe mit der Anwältin Paulette Christine Deruelle, die er 2023 geheiratet hatte, zerbrach im Herbst 2025.

Danach soll der 55-Jährige sein bisheriges Zuhause verlassen und zunächst in einem Zelt am Lake Mead östlich von Las Vegas gelebt haben. Sein Haus bot er zum Verkauf an. Im August 2026 wurde sein Lager Berichten zufolge durch Brände in der Region zerstört.

Die Bilder des Tages i ?

Während Steffi Graf mit ihrem Ehemann Andre Agassi seit Jahren in Las Vegas lebt, soll ihr jüngerer Bruder nur wenige Kilometer entfernt in den dunklen Tunneln unter der Glitzermetropole Zuflucht suchen.