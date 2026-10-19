i Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren. istock (Symbolbild) Eskalation bei Fußballspiel Co-Trainer bei Massenschlägerei bewusstlos getreten Ein Kreisliga-Spiel in Dortmund eskalierte völlig. Bis zu 20 Männer sollen aufeinander losgegangen sein. Ein Co-Trainer verlor das Bewusstsein. Von André Wilding 19.10.2026, 08:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eigentlich sollte am Sonntag in Dortmund Fußball gespielt werden. Doch nach einem mutmaßlichen Foul war der Sport plötzlich Nebensache. Auf dem Platz brach eine heftige Schlägerei aus, an der zeitweise bis zu 20 Personen beteiligt gewesen sein sollen. Besonders schlimm: Ein Co-Trainer soll am Boden gegen den Kopf getreten worden sein und daraufhin das Bewusstsein verloren haben.

Die Polizei ermittelt nun, wie es zu der gewaltsamen Auseinandersetzung kommen konnte.

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Nach Foul eskaliert die Situation

Zu den Ausschreitungen kam es bei der Kreisliga-Partie zwischen Westfalia Dortmund II und DJK Blau-Weiß Huckarde II auf dem Fußballplatz an der Bövinghauser Straße.

Das Spiel soll bereits zuvor von einer aufgeheizten Stimmung geprägt gewesen sein. Nach einem harten Foul dürfte die Situation schließlich außer Kontrolle geraten sein.

Nach Informationen der Nachrichtenagentur News4 gingen zeitweise bis zu 20 Männer aufeinander los.

Mehrere Polizeistreifen wurden zum Sportplatz geschickt. Als die Beamten eintrafen, war die größere Schlägerei allerdings bereits beendet. Vor Ort trafen sie dem Bericht zufolge nur noch zwei mutmaßliche Beteiligte an.

Mindestens eine verletzte Person musste in ein Spital gebracht werden.

Co-Trainer gegen Kopf getreten

Besonders schwere Vorwürfe erhebt der Bruder des Co-Trainers von DJK Blau-Weiß Huckarde II.

Gegenüber den "Ruhr Nachrichten" schilderte er, dass sein Bruder zunächst einen Faustschlag ins Gesicht bekommen habe und daraufhin zu Boden gestürzt sei.

Anschließend soll ein Spieler der gegnerischen Mannschaft dem am Boden liegenden Mann mit voller Wucht gegen den Kopf getreten haben. Der Co-Trainer verlor laut dem Bericht das Bewusstsein.

Sein Bruder zeigte sich über den mutmaßlichen Angriff entsetzt. Er erklärte, in diesem Moment an einen "Mordversuch" gedacht zu haben.

Weitere Spieler im Spital untersucht

Auch der Bruder des Co-Trainers soll bei der Auseinandersetzung getroffen worden sein. Nach seinen Angaben wurde ihm dabei die Brille aus dem Gesicht geschlagen.

Zudem ließen sich drei Spieler von DJK Blau-Weiß Huckarde II wegen starker Blutergüsse im Brustbereich in einem Spital untersuchen.

Wie viele Personen insgesamt verletzt wurden, ist derzeit nicht bekannt.

Polizei ermittelt nach Gewaltexzess

Wer die Schlägerei tatsächlich ausgelöst hat, ist noch unklar. Die beiden Fußballmannschaften schildern den Ablauf unterschiedlich.

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Ob das mutmaßliche Foul tatsächlich der unmittelbare Auslöser war und wer sich an welchen Angriffen beteiligte, müssen die Ermittlungen erst klären.

Fest steht: Aus einem Kreisliga-Spiel wurde eine gewaltsame Auseinandersetzung, bei der mehrere Menschen verletzt wurden und ein Co-Trainer das Bewusstsein verlor.