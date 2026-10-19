Bombendrohung: AUA-Flieger landet in Sofia

Schock über den Wolken: Ein Airbus A320 der Austrian Airlines auf dem Weg von Tel Aviv nach Wien musste am Samstagabend wegen einer Bombendrohung in der bulgarischen Hauptstadt Sofia notlanden.
An Bord befanden sich 51 Passagiere und sechs Besatzungsmitglieder. Nach der sicheren Landung wurde eine Durchsuchung des Flugzeugs eingeleitet, teilte die Fluglinie mit. Die Passagiere sollen schnellstmöglich auf andere Flüge umgebucht werden.
Wie n-tv.de unter Berufung auf AFP berichtet, war das Flugzeug gegen 16 Uhr in Tel Aviv gestartet. Laut Flightradar24 trat die Maschine gegen 21.10 Uhr in den rumänischen Luftraum ein, bevor sie nach Süden abdrehte und in Richtung Bulgarien flog. Zur gleichen Zeit gab das Flugzeug ein Notsignal ab.
Das bulgarische Verkehrsministerium schickte einen Kampfjet vom Typ MiG-29 zur Begleitung der Linienmaschine los. Ein Krisenstab wurde eingerichtet und die zuständigen Behörden leiteten eine Untersuchung des Vorfalls ein.
Erst letzte Woche hatte es zwei anonyme Bombendrohungen gegen Israelflüge von Delta Air Lines gegeben. Beide stellten sich anschließend als falsch heraus.