i Beim betroffenen Flugzeug handelte es sich um einen Airbus A320 der Austrian Airlines. REUTERS/Arnd Wiegmann Airbus nach Sofia umgeleitet Bomben-Drohung auf AUA-Flug von Tel Aviv nach Wien Bombenalarm auf einem Austrian-Airlines-Flug! Eine Maschine von Tel Aviv nach Wien musste am Sonntag außerplanmäßig in Sofia landen. Von Newsdesk Heute 18.10.2026, 21:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Flugzeug der Austrian Airlines ist am Sonntag nach einer Bombendrohung außerplanmäßig in Sofia in Bulgarien gelandet. Die Maschine war von Tel Aviv nach Wien unterwegs, als die Drohung bekannt wurde. Daraufhin wurde der Flug umgeleitet.

Die Behörden untersuchen die Maschine. Ob tatsächlich ein Sprengsatz an Bord war, ist bisher nicht bestätigt.

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Wie die israelische Zeitung "Jerusalem Post" unter Berufung auf den öffentlich-rechtlichen Sender KAN News berichtet, wurde die Sicherheitsmaßnahme am Sonntagabend bekannt. Auch das israelische Nachrichtenportal Ynet berichtete über den Vorfall.

Der Jet wurde nach Sofia umgeleitet. Screenshot flightstats

Nach der Landung wird das Flugzeug nach den geltenden Sicherheitsverfahren überprüft. Ob sich tatsächlich ein Sprengsatz an Bord befand, ist bislang unklar. Eine Bestätigung für einen tatsächlichen Sprengstofffund lag zunächst nicht vor.

Reihe von Drohungen

Der Vorfall reiht sich in eine Serie ähnlicher Drohungen gegen Flugzeuge mit Bezug zu Israel ein. Laut "Jerusalem Post" waren in der Vorwoche auch zwei Delta-Flüge von Bombendrohungen betroffen. Diese stellten sich dem Bericht zufolge als Fehlalarme heraus.

Weitere Details zu den Hintergründen der aktuellen Drohung und zum Ergebnis der Untersuchung in Sofia waren zunächst nicht bekannt.