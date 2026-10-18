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Zwischen Pensionsentscheidung und Jobsuche kann eine Lücke entstehen. Der Fall eines Oberösterreichers macht das Problem sichtbar.
Zwischen Pensionsentscheidung und Jobsuche kann eine Lücke entstehen. Der Fall eines Oberösterreichers macht das Problem sichtbar.
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Schwierige Suche

Arbeitsfähig laut Gutachten, aber zu krank für den Job

Ein Gutachten kann Arbeitsfähigkeit feststellen. Für Menschen mit chronischen Erkrankungen bleibt die Suche nach der passenden Stelle aber eine Hürde.
Von Newsdesk Heute
18.10.2026, 20:38
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Für Menschen mit chronischen Erkrankungen kann die Rückkehr ins Berufsleben kompliziert sein.

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Eine medizinische Beurteilung kann ergeben, dass bestimmte Tätigkeiten grundsätzlich möglich sind. Ob sich tatsächlich ein Arbeitsplatz finden lässt, ist eine andere Frage.

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Der Fall des 55-jährigen Otto T. aus Wels zeigt diese Spannung. Nach rund 30 Jahren in der Lagerlogistik beantragte er 2025 eine Berufsunfähigkeitspension.

Die PVA lehnte ab, weil ein Gutachten leichte bis mittelschwere Tätigkeiten überwiegend im Sitzen für möglich hielt.

Was ist zumutbar und wo findet man diese Stelle?

Eine passende Beschäftigung hat der Mann nach eigenen Angaben dennoch nicht gefunden. Damit stehen zwei unterschiedliche Fragen nebeneinander: Welche Arbeit ist aus medizinischer Sicht zumutbar?

Und welche konkreten Stellen gibt es, die mit den gesundheitlichen Einschränkungen vereinbar sind? Die Beantwortung der ersten Frage garantiert noch keine Lösung für die zweite.

Der Einzelfall erlaubt keine pauschale Aussage über die österreichische Pensionsversicherung.

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Er verdeutlicht aber, warum Betroffene neben einer medizinischen Beurteilung auch Unterstützung bei der beruflichen Wiedereingliederung benötigen können.

red, 18.10.2026, 20:38
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