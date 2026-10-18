i Lorra kann ihren Josh endlich in Freiheit in die Arme schließen Instagram/lorraandjosh / "Heute"-Montage Erster Tag in Freiheit Reality-Star kann ihren Knast-Ehemann endlich mitnehmen 2024 heiratete Laura Sophie Gehrke einen Drogendealer im US-Gefängnis. Jetzt ist ihr Ehemann Joshua nach über fünf Jahren Haft endlich frei. Von Nick Wolfinger 18.10.2026, 20:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zwei Jahre lang war ihre Ehe von Gefängnisbesuchen, Telefonaten und schmerzhaften Abschieden geprägt. Jetzt hat das Warten endlich ein Ende: Reality-Star Laura Sophie Gehrke (28), bekannt als "Lorra Sophie" aus der Netflix-Show "Too Hot to Handle", kann ihren Ehemann Joshua Stewart (22) endlich außerhalb der Gefängnismauern in die Arme schließen.

Nach fünf Jahren und zwei Monaten Haft wurde der US-Amerikaner im Oktober 2026 aus dem Gefängnis entlassen. Auf Instagram teilte die Influencerin jetzt emotionale Aufnahmen ihres Wiedersehens.

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"Unser Tag ist gekommen"

"Nach 5 Jahren & 2 Monaten, die Joshua im Gefängnis verbringen musste und 2 Jahren & 9 Monaten, in denen wir unsere Beziehung nur hinter Mauern, Gittern und unzählige Kilometer hinweg leben mussten, beginnt für uns endlich ein neues Kapitel", schreibt die Deutsche überglücklich.

Die Aufnahmen zeigen das Paar beim Küssen, Umarmen und Händchenhalten. Auch Joshuas erste Schritte in Freiheit sind zu sehen: Er tauscht seine Gefängniskleidung gegen normale Gewänder, kommt in der gemeinsamen Wohnung an und genießt mit seiner Frau die ersten gemeinsamen Stunden.

"Keine Abschiede mehr, kein Warten auf den nächsten Anruf, keine Sehnsucht nach einer Umarmung, die noch warten muss", freut sich Gehrke. "Wir sind frei, zusammen."

Hochzeit hinter Gittern

Die ungewöhnliche Liebesgeschichte sorgte bereits 2024 für Schlagzeilen. Wie Heute.at damals berichtete, hatte Gehrke ihren späteren Ehemann Ende 2023 über die Plattform "WriteAPrisoner.com" kennengelernt, eine Art Partnerbörse für US-Häftlinge.

Aus einer Brieffreundschaft entwickelte sich rasch eine Beziehung. Bereits im Februar 2024 machte Joshua ihr telefonisch einen Heiratsantrag. Am 5. Juni 2024 folgte die Hochzeit im Gefängnis im US-Bundesstaat Washington. Die Zeremonie dauerte 90 Minuten, als Trauzeuge fungierte ein Mithäftling.

Der Grund für Joshuas Haft war allerdings tragisch: Als 18-Jähriger hatte er einer 17-Jährigen mit Fentanyl versetzte Schmerztabletten verkauft. Das Mädchen starb nach dem Konsum an einer Überdosis. Stewart wurde dafür zu einer mehrjährigen Gefängnisstrafe verurteilt.

Jetzt beginnt der Ehe-Alltag

Trotz heftiger Kritik an ihrer Beziehung hielt Gehrke ihrem Mann die Treue. Fast drei Jahre lang bestand ihre Liebe hauptsächlich aus Telefonaten, Briefen und Besuchen hinter Gittern.

Jetzt können die beiden erstmals einen gemeinsamen Alltag als Ehepaar verbringen. "Glücklicher, als wir uns jemals hätten vorstellen können", schreibt die 28-Jährige zu den ersten Aufnahmen in Freiheit.

Die Bilder des Tages i ?

Und auch für ihre Kritiker hat Gehrke noch eine Botschaft. Auf Instagram fragt sie augenzwinkernd, ob die Vorwürfe, ihre Beziehung sei nur erfunden oder mit künstlicher Intelligenz erzeugt, wohl trotzdem weitergehen werden. Eines steht jedenfalls fest: Gefängnisbesuche gehören für das Paar jetzt der Vergangenheit an.