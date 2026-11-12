i iStock©CoreyFord Tierische Forschung 1.600 Meter tief! Was suchen Schwertfische dort unten? Forscher haben herausgefunden, warum manche Schwertfische in extreme Tiefen abtauchen. Die Antwort hat mit Navigation zu tun. Von Heute Tierisch 12.11.2026, 08:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schwertfische halten sich tagsüber normalerweise mehrere hundert Meter unter der Meeresoberfläche auf. Doch manche Tiere tauchen gelegentlich bis auf mehr als 1.600 Meter hinab - weit tiefer als nötig, um Beute zu fangen.

Nachts steigen die Fische in oberflächennahe Wasserschichten auf, während sie bei Tageslicht in der 400 bis 700 Meter tiefen Dämmerzone jagen. Ihre Beutetiere wandern ebenfalls zwischen den Wasserschichten.

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Schwertfische zählen auch heute noch zu den begehrtesten Trophäen der internationalen Sportfischerei. Besonders im Mittelmeer, vor Florida, in der Karibik und vor Australien werden die imposanten Raubfische gezielt geangelt. Das liegt vor allem an drei Eigenschaften: Ihre enorme Kraft: Schwertfische können mehrere Hundert Kilogramm wiegen und liefern beim Drill einen außergewöhnlich starken Widerstand. Ihre Geschwindigkeit: Sie gehören zu den schnellsten großen Raubfischen der Meere, auch wenn oft genannte Rekordgeschwindigkeiten von über 100 km/h wissenschaftlich nicht ausreichend belegt sind. Ihr Prestige: Einen großen Schwertfisch zu fangen, gilt in der Hochseefischerei als besondere sportliche Leistung. Manche Angler reisen dafür um die halbe Welt.

Forscher der Woods Hole Oceanographic Institution haben Bewegungsdaten von 34 Schwertfischen aus dem Nordatlantik ausgewertet, meldet scinexx.de. Die Tiere waren zwischen 2003 und 2024 mit Satellitensensoren markiert worden, die Tiefe und Temperatur aufzeichneten.

3.666 Tage Beobachtung

Insgesamt standen Messdaten von 3.666 Beobachtungstagen zur Verfügung. Die tiefsten Tauchgänge lagen zwischen 792 und 1.664 Metern, im Mittel bei 991 Metern.

Die Wissenschaftler vermuten, dass Schwertfische bei Veränderungen der Wassermassen zusätzliche Informationen über die tieferen Wasserschichten sammeln. Dabei könnten sie Temperaturunterschiede oder andere physikalische Merkmale während eines kurzen Abstiegs erfassen.

Orientierung auf Wanderungen

Diese Informationen könnten den Schwertfischen helfen, auf ihren langen Wanderungen unterschiedliche Meeresgebiete einzuschätzen. Ein konkreter Navigationsmechanismus ist allerdings noch nicht belegt.

Die Forscher fanden auch keine überzeugenden Hinweise darauf, dass die extremen Tauchgänge regelmäßig der Fortpflanzung, der Wärmeregulation oder dem Energiesparen dienen. Die Ursache könnte sich je nach Tier und Situation unterscheiden.