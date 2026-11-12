i Selbst der Pilot dachte nicht, dass der Reiher die Kollision überleben könnte. iStock©Frank Leung Tierische Kollision Nach diesem Flugzeug-Crash rechnet keiner mit ihm Ein Zusammenstoß mit einem Flugzeug endet für Vögel meist tödlich. Doch ein Kanadareiher in Vancouver hatte einen außergewöhnlichen Schutzengel. Von Heute Tierisch 12.11.2026, 10:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Was für ein unglaublicher Überlebenskampf! Am Flughafen von Vancouver kollidierte ein Kanadareiher (Ardea herodias) mit einem Flugzeug. Während solche sogenannten "Bird Strikes" für die betroffenen Vögel häufig tödlich enden, überlebte dieser gefiederte Pechvogel den heftigen Zusammenstoß tatsächlich.

Verletzungen an Auge und Bein

Der große Watvogel hatte bei der Kollision Verletzungen an einem Auge und einem Bein erlitten. Glücklicherweise konnte er geborgen und in die Obhut von Wildtierrettern gebracht werden. Dort wurde der verletzte Reiher medizinisch versorgt und aufmerksam betreut. Und dann geschah das kleine Wunder: Der Vogel erholte sich offenbar so gut, dass er bereits nach nur sieben Tagen wieder in die Freiheit entlassen werden konnte.

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Alex Toporowski war am 29. September mit einer Dash 8 von Air Canada Jazz unterwegs, als der Reiher bei etwa 60 km/h gegen die Tragfläche prallte. Der Pilot befürchtete zunächst das Schlimmste und war überglücklich, als er erfuhr, dass das Tier überlebt hatte.

Ein zweiter Start ins Leben

Für den Kanadareiher bedeutete die Freilassung eine zweite Chance. Denn gerade an Flughäfen können Begegnungen zwischen Wildvögeln und Flugzeugen gefährlich werden. Nicht nur die Tiere sind bei solchen Kollisionen bedroht, auch für die Luftfahrt stellen Vogelschläge ein ernst zu nehmendes Sicherheitsrisiko dar.

Wie häufig kollidieren Vögel mit Flugzeugen? Vogelschläge sind keineswegs selten: Allein in den USA wurden 2025 rund 24.500 Kollisionen zwischen Zivilflugzeugen und Wildtieren registriert – überwiegend mit Vögeln. Besonders häufig passieren solche Unfälle beim Starten und Landen. Während die Flugzeuge meist ohne größere Schäden davonkommen, enden die Zusammenstöße für die gefiederten Tiere häufig tödlich.

Der außergewöhnlich glimpfliche Ausgang dieses Unfalls zeigt jedoch, wie viel eine rasche Rettung und professionelle Wildtierpflege bewirken können. Für den tapferen Reiher ging es nach seinem unfreiwilligen Kontakt mit der Luftfahrt jedenfalls wieder dorthin, wo er hingehört: zurück in die Natur.