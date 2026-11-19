i Archivbild eines Demonstrationszuges am Ring in Wien. Helmut Graf Zwei Demos am Freitag Experten rechnen mit Stau – Ring stundenlang gesperrt Die Wiener Ringstraße wird am Freitag wegen zwei Kundgebungen insgesamt für mehrere Stunden gesperrt. Experten rechnen mit Staus in der City. Von Michael Rauhofer-Redl 19.11.2026, 13:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer am Freitag mit dem Auto in der Innenstadt unterwegs ist, muss sich auf massive Verzögerungen und eine Ring-Sperre einstellen. Wie der ÖAMTC am Donnerstag in einer Aussendung mitteilt, werden am Freitag (20.11.) zwei Demonstrationen in der City abgehalten. Die Ringstraße wird voraussichtlich für mehrere Stunden ab der Operngasse beziehungsweise ab dem Schwarzenbergplatz gesperrt.

Die erste Demonstration startet am Vormittag um 09:30 Uhr beim Universitätsring und führt auf der Ringstraße entgegen der Fahrtrichtung zum Parlament. Die Veranstaltung soll gegen ca. 14:00 Uhr enden.

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Zweite Demo am Nachmittag

Am Nachmittag beginnt um 15:30 Uhr eine weitere Demonstration beim Christian-Broda-Platz und zieht über die Mariahilfer Straße, die Babenbergerstraße, die Ringstraße und das Burgtor zum Heldenplatz, auf dem die Abschlusskundgebung stattfindet.

Mit Staus und Verzögerungen ist vor allem auf der Ringstraße, der gesamten Zweierlinie, rund um den Karls- und Schwarzenbergplatz, auf der Rechten Wienzeile, der Lothringerstraße sowie auf den Zufahrten zum Ring wie etwa Rennweg, Prinz-Eugen-Straße, Favoritenstraße und Burggasse zu rechnen.

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Wer in die Innenstadt muss, sollte nach Möglichkeit auf die U-Bahnen umsteigen oder den Bereich großräumig über den Gürtel beziehungsweise die A23 umfahren.