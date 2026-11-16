i Als S. auf der Straße landet, hilft ihm die Caritas. Graf, iStock Immer mehr Leute ohne Wohnung Streit mit Vater: Florian S. (22) plötzlich obdachlos Ein einziger Tag kann das ganze Leben verändern. Wie schnell man in eine Notlage geraten können, zeigt das Schicksal eines 22-jährigen Wieners. Von Österreich Heute 16.11.2026, 21:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Florian S. ist erst 22 Jahre alt, als er plötzlich ohne Dach über dem Kopf dasteht. Von einem Tag auf den anderen stürzt sein Leben ins Chaos.

Bis dahin wohnte der junge Mann gemütlich bei seinem Vater. Der Sohn hatte keinen Job, konnte sich den Auszug auch nicht leisten. Eins Tages eskalierte die Lage in der Wiener Wohnung. Ein Streit geriet völlig aus den Fugen, der junge Mann musste sofort ausziehen. Florian S. stand vor dem Nichts, er wusste nicht, wohin er gehen sollte.

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Erschwerend kam dazu: Er hatte auch keinen Anspruch auf staatliche Sozialleistungen wie etwa AMS-Geld – dafür hatte er in der Vergangenheit zu wenig gearbeitet. Florian S. konnte ein paar Tage lang bei einem Freund unterkommen. Dann war auch dort Schluss. Glückliche Fügung: Schon bald wandte er sich an die Caritas.

Hohe Mietpreise und psychische Probleme

Dort kennt man solche Fälle nur zu gut. Menschen, die akut ohne Unterkunft dastehen, können sich an die Hilfsorganisation wenden. Zunächst bemüht man sich um eine vorübergehende Bleibe, danach beginnt die Suche nach einer dauerhaften Lösung. "Das ist aber extrem herausfordernd", sagt Michael Berger von der Caritas zu "Heute". Einerseits scheitere es oft an finanziellen Ressourcen. Und gerade die hohen Mietpreise machen es vielen Betroffenen derzeit schwer.

Andererseits kommen oft noch andere Faktoren dazu: Viele Betroffene haben auch mit psychischen Problemen zu kämpfen. "Das macht es oft noch schwerer, da rauszukommen", sagt Berger. Florian S. leidet etwa an Depressionen, wodurch es für ihn schwer ist, Arbeit zu finden.

Die Bilder des Tages i ?

Wie unerwartet Menschen ihr Zuhause verlieren können, zeigt auch die Geschichte von Andrea R. Ihre Wohnung brannte ab. Bei dem Feuer kam zudem ein Angehöriger ums Leben. Andrea R. verlor nicht nur ihr Zuhause, sie erlitt auch eine massive psychische Krise.

Viele leben jahrelang auf der Straße

Bei der Caritas melden sich jede Woche neue Menschen, die Hilfe brauchen. Andere Klienten hingegen sind schon über einen langen Zeitraum auf der Straße und sind nur zwischendurch immer wieder in Übergangsbleiben. "Manche Leute leben jahrelang unter diesen Umständen", berichtet Berger.

Das erweckt manchmal den Eindruck, als hätten die Betroffenen ihr Schicksal einfach akzeptiert und würden ihr "freies Leben" sogar gerne leben. "Aber in der Realität ist das eine ständige Belastung und Unsicherheit", sagt Berger.

Caritas-Spendenkonto: Caritas der Erzdiözese Wien - Hilfe in Not IBAN: AT47 2011 1890 8900 0000 BIC: GIBAATWWXXX Spendenzweck: Winternothilfe Helfen kann man auch hier im "wirhelfen.shop" der Caritas.

Und gerade der bevorstehende Winter ist für viele eine "besondere Herausforderung". In dieser Jahreszeit werden von der Stadt Wien rund 1000 zusätzliche Schlafplätze zur Verfügung gestellt. "Das sind ganz einfache Quartiere, aber immerhin ist es warm und es gibt Duschmöglichkeiten. Niemand sollte im Winter auf der Straße übernachten müssen", sagt Berger.