i Schlitterte Champagner-schlürfend mit in den Käse-Konkurs und klagt jetzt Facebook-Nutzer: Roland Ludomirska EPA Images Wollte Geld von Pensionisten So ein Käse! Crazy-Cheese-Gründer stinkt vor Gericht ab Ein Facebook-Kommentar über die Pleite seiner Käsekette schmeckte Unternehmer Ludomirska gar nicht. Doch vor Gericht kassierte er eine Niederlage. Von Christian Tomsits 20.11.2026, 05:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"Käsekönig" Roland Ludomirska kassierte jetzt vor Gericht ein ordentliches "Reiberl". Der streitbare Crazy-Cheese-Gründer war wegen eines Facebook-Kommentars gegen einen mittellosen Grazer Frühpensionisten vor Gericht gezogen und wollte rund 10.000 Euro.

Der Steirer reiste für den Prozess extra nach Wien an – "Heute" traf ihn am Reumannplatz. Denise Auer

Der Grund: Der Steirer soll sich mit seiner Facebook-Kritik am krachenden Käse-Konkurs der üblen Nachrede schuldig gemacht haben, indem er sinngemäß schrieb, der Crazy-Cheese-Ex-Chef habe sich die eigenen Taschen gefüllt, die Firma in den Sand gesetzt und dann die Gläubiger übrig gelassen – das bekam der Käse-Pleitier offenbar in den falschen Hals.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Shena Wassman, Konzipientin in der Kanzlei von Astrid Wagner freut sich über den erstinstanzlichen Sieg gegen den Käse-König. Helmut Graf

Für seine kostspielige Klage hatte er sich extra eine namhafte Anwalt-Größe engagiert. Der Grazer hingegen setzte auf Shena Wassman aus der Kanzlei von Star-Anwältin Astrid Wagner. "Wer so in der Öffentlichkeit steht und selbst austeilt, muss auch einstecken können", meinte die junge Juristin. Immerhin habe sich Ludomirska jahrelang mit Privatjet, Helikopter oder Ferrari als Millionär verkauft.

Die Bilder des Tages i ?

Dass seine Käsekette pleiteging und Gläubiger nun auf Schaden sitzenblieben würden, sei wahr. Die Behauptung, der Unternehmer habe sich zuvor "die eigenen Taschen gut gefüllt" wäre eine zulässige Meinungsäußerung.

Mit ihrer Argumentation traf sie offenbar den Geschmack des Richters. Der Käsekönig schmierte mit seiner Klage ab: Freispruch für den Grazer, der darüber "sehr erleichtert" ist – noch nicht rechtskräftig.