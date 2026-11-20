i Wende nach dem Tod eines 48-Jährigen in einer Wiener Obdachlosenunterkunft: Die Polizei schließt Fremdverschulden vorerst aus. istock Blutspuren sorgten für Alarm Toter in Obdachlosenheim – Mann wieder auf freiem Fuß Wende nach dem Tod eines 48-Jährigen in einer Wiener Obdachlosenunterkunft: Die Polizei schließt Fremdverschulden vorerst aus. Von Newsdesk Heute 20.11.2026, 09:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach dem Tod eines 48-Jährigen in einer Wiener Obdachlosenunterkunft gibt es eine überraschende Wende. Die Obduktion ergab keine Hinweise auf Fremdverschulden. Ein zunächst festgenommener 41-Jähriger ist wieder auf freiem Fuß.

Der 48-Jährige war am Mittwochabend von einer Mitarbeiterin leblos in seinem Zimmer entdeckt worden. Im selben Raum schlief ein 41-jähriger Pole, an dem die Polizei Blutanhaftungen feststellte. Da ein Gewaltverbrechen zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, übernahm das Landeskriminalamt Wien die Ermittlungen. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.

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Kopfverletzung nicht tödlich

Mittlerweile liegt das vorläufige Obduktionsergebnis vor. Demnach gibt es keine Anzeichen für eine Gewalttat. Die Kopfverletzung des Verstorbenen könnte durch einen Sturz entstanden sein, war aber nicht die Todesursache.

Auch die Einvernahme des 41-Jährigen brachte keine Hinweise auf ein Verbrechen. Seine Festnahme wurde deshalb aufgehoben. Ein toxikologisches Gutachten steht noch aus. Die genaue Todesursache wird weiterhin untersucht.