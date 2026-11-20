i Am Freitag kam es zu zahlreichen Ausschreitungen in der Wiener City Screenshot X (Twitter) Tumulte vor Wiener Rathaus Eskalation bei Demo – Teilnehmer gehen auf Polizei los Heftige Szenen bei der GenZ-Demo in Wien! Vor dem Rathaus gingen Demonstranten auf Polizisten los und umzingelten die Beamten. Von Newsdesk Heute 20.11.2026, 12:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vor dem Wiener Rathaus ist es am Freitagvormittag zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Neue Aufnahmen, die FPÖ-Politiker Maximilian Krauss auf Twitter teilte, zeigen, wie Einsatzkräfte im Zuge einer Festnahme von mehreren Personen umzingelt und geschubst wurden. Unter den Demonstranten befanden sich auch Teilnehmer mit Palästina-Fahnen.

Erst als zusätzliche Polizeifahrzeuge eintrafen und die Beamten Pfefferspray einsetzten, löste sich die Situation auf. Die Unruhestifter flüchteten daraufhin in Richtung Rathauspark.

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Tumulte bei Gen Z-Demo! Polizei greift ein i ?

Auch vor Universität eskaliert Lage

Bereits zuvor war es bei einer angekündigten GenZ-Demonstration vor der Universität Wien zu Ausschreitungen gekommen. Hunderte Jugendliche hatten sich dort am Vormittag versammelt, um zu protestieren.

Wie "Heute" berichtete, musste die Polizei auch dort Pfefferspray gegen Demonstranten einsetzen. Mindestens eine beteiligte Person wurde abgeführt.