i Bei dem Schaden handelt es sich augenscheinlich um einen Steinschlag. Leserreporter Steinschlag kostet 1.800 Euro Mietwagen-Ärger – Kunde soll für alten Schaden zahlen Ein Dryyve-Kunde erhebt schwere Vorwürfe: Nach der Rückgabe wurde ihm ein Schaden verrechnet, der bereits vorhanden gewesen sein soll. Von Maxim Zdziarski 20.11.2026, 09:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Was als gewöhnliche Mietwagenbuchung begann, endete für einen Kunden von Dryyve Austria mit viel Ärger und einer Rechnung, die er selbst nicht nachvollziehen kann. Patrick (43) lebt im Ausland und besuchte gemeinsam mit seinen Kindern seine Mutter. Doch der gemeinsame Familienurlaub in Niederösterreich entpuppte sich nun zu einer Kostenfalle.

Bei der Übernahme des Mietwagens habe ein Mitarbeiter am Schalter ausdrücklich geraten, das Fahrzeug vor Fahrtantritt genau zu filmen. Diesen Rat befolgte "Heute"-Leser Patrick auch – und genau diese Aufnahme könnte nun entscheidend sein. Denn nach der Rückgabe wurde ihm ein Schaden am Fahrzeug samt Bearbeitungsgebühr und eine Pauschale für Verkehrsübertretungen verrechnet. Kostenpunkt: rund 1.800 Euro.

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Video soll Schaden bereits bei Übernahme zeigen

Patrick widersprach der Forderung und übermittelte Dryyve ein Bild aus seinem Video. Darauf soll klar erkennbar sein, dass der beanstandete Schaden, bei dem es sich Augenscheinlich um einen Steinschlag handelt, bereits vorhanden war, bevor er das Fahrzeug benutzt hatte.

"Zum Glück habe ich das Auto vor der Abfahrt gefilmt", erzählt der Betroffene im "Heute"-Talk. Warum der Schaden dennoch ihm zugerechnet worden sei, könne er nicht nachvollziehen. Doch damit war der Ärger noch lange nicht vorbei.

Verspätete Rückgabe verrechnet

Zusätzlich soll dem Kunden eine verspätete Fahrzeugrückgabe verrechnet worden sein. Patrick (43) habe den Schlüssel jedoch vor der dem Ende der Mietdauer persönlich einem Mitarbeiter im Büro übergeben. Für den 43-Jährigen also eine weitere Geldforderung, die völlig unerklärbar ist.

Kunde kritisiert Außendarstellung

Besonders irritiert zeigt sich Patrick über die Außendarstellung des Unternehmens. Dryyve hebt auf seiner Internetpräsenz unter anderem Auszeichnungen und positive Bewertungen hervor. "Meine persönliche Erfahrung steht dazu in einem deutlichen Gegensatz", so der Wiener weiter.

Auch in öffentlich zugänglichen Bewertungen finden sich kritische Erfahrungsberichte anderer Kunden, unter anderem zu zusätzlichen Gebühren oder nachträglichen Schadensforderungen.

Noch keine Antwort von Dryyve

Der Kunde hat Dryyve per E-Mail um Aufklärung gebeten und der Schadensverrechnung widersprochen. Nach seiner Darstellung blieb eine konkrete Antwort bislang aus. Lediglich die 40 Euro für die angeblich verspätete Rückgabe des Autos wurde refundiert. Für ihn bleibt vor allem eine Frage offen: Warum wurde ihm von einem Mitarbeiter selbst geraten, das Fahrzeug vor der Fahrt zu filmen?

Auf "Heute"-Anfrage wollte sich das Unternehmen zu den konkreten Vorwürfen nicht näher äußern.

Heute sei er jedenfalls froh, diesem Rat gefolgt zu sein. Er hofft nun, die knapp 1.800 Euro dennoch zurückzubekommen. Immerhin ist auf seinem Video und Bildmaterial der beanstandete Steinschlag bereits dokumentiert. Andere Mietwagenkunden will er nun ausdrücklich warnen, Fahrzeuge bei der Übernahme genau zu dokumentieren und bestehende Schäden möglichst sofort festzuhalten. Der 43-Jährige erwägt nun rechtliche Schritte.