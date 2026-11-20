i Harter Kern der Demonstranten wird von der Polizei kjnapp vor dem Parlament in Schach gehalten. Leserreporter Eskalation am Wiener Ring Tumulte in Wien! Polizei riegelt Parlament ab Bei einer Demonstration für bessere Bildung kam es zu Tumulten. Rund 100 Demonstranten zogen zum Parlament, die Polizei rückte mit Schildern an. Von Newsdesk Heute 20.11.2026, 13:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wenige Minuten vor 12 Uhr eskalierte die Lage vor der Hauptuni am Wiener Ring. Eigentlich lief seit 9.30 Uhr eine Demonstration gegen Militarisierung und für bessere Bildung. Motto: "Für unsere Zukunft, gegen ihre Kriege".

Zu Mittag allerdings löste die Polizei auf der Uni-Rampe die Demo auf. Es kam zumindest zu einer Prügelei. Dann spaltete sich ein Block von Demonstranten ab.

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Laut Zeugen waren es etwa 100 Personen – viele hatten schwarze Kapuzen über den Kopf gezogen, Palästina-Fahnen waren zu sehen. Es wurde Pyrotechnik gezündet, Umstehende blieben geschockt stehen.

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Die Gruppe rannte zunächst durch den Christkindlmarkt, dann auf den Ring. Kurz nach 12 Uhr erreichten die Demonstranten das Parlament.

Die Polizei war vorbereitet und stand mit Helmen und Schildern den Demonstranten gegenüber. In Durchsagen kündigten die Beamten die Auflösung der Aktion an, notfalls auch mit Gewalt. Das Gebiet war völlig abgeriegelt.

Laut Polizei kam es im Zuge der Demo zu mehreren Festnahmen.

Europaweiter Jugendstreik als Hintergrund

Die eigentlichen Proteste sind Teil eines internationalen Jugendstreiks am Freitag. In mehr als 25 europäischen Ländern und rund 400 Städten sind Kundgebungen angekündigt. Hinter den Aktionen steht ein Bündnis aus mehr als 50 Jugend- und Studentenorganisationen.

Die Teilnehmer fordern höhere Investitionen in Bildung, leistbares Wohnen und Klimaschutz. Gleichzeitig sprechen sie sich gegen eine weitere militärische Aufrüstung Europas und gegen die Wehrpflicht aus. Auch die Solidarität mit Palästinensern zählt zu den zentralen Anliegen.

Weitere Demonstration am Nachmittag

In Österreich beteiligen sich unter anderem Attac, Fridays for Future, Uni streikt!, Schule brennt! und die Sozialistische Jugend an den Protesten.

Für den Nachmittag ist in Wien eine weitere Demonstration angekündigt. Ab 15 Uhr sammeln sich die Teilnehmer am Christian-Broda-Platz beim Westbahnhof. Gegen 15.30 Uhr soll der Protestzug über die Mariahilfer Straße und den Ring zum Heldenplatz ziehen.

Für diese Kundgebung werden rund 1.000 Teilnehmer erwartet. Das Ende ist für 17.30 Uhr geplant.

Staus rund um die Innenstadt

Die Proteste haben auch Auswirkungen auf den Verkehr. Autofahrer müssen am Freitag vor allem rund um die Ringstraße, die Zweierlinie, den Karlsplatz und den Schwarzenbergplatz mit Verzögerungen rechnen.

Auch auf wichtigen Zufahrten zur Innenstadt drohen Staus. Der ÖAMTC empfiehlt, auf die U-Bahn umzusteigen oder den betroffenen Bereich großräumig über den Gürtel beziehungsweise die A23 zu umfahren.

Neben Wien sind am Freitag auch Kundgebungen in Graz, Linz, Salzburg, Innsbruck und Steyr geplant.