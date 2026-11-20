i Ermittler entdeckten zahlreiche NS-Devotionalien, nicht registrierte Waffen und Sprengmittel. istock Razzia nach Fund in Kaserne NS-Verdacht! Soldat bunkerte Waffen und Sprengmittel Brisanter Fund bei einem Bundesheerangehörigen (50): Ermittler entdeckten zahlreiche NS-Devotionalien, nicht registrierte Waffen und Sprengmittel. Von Newsdesk Heute 20.11.2026, 12:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei einem Bundesheerangehörigen (50) aus Oberösterreich sind zahlreiche NS-Gegenstände, Waffen und Sprengmittel entdeckt worden. Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Verbotsgesetz ermittelt.

Aufgeflogen war der Fall bei einer internen Überprüfung in einer Kaserne. Dabei stießen die Verantwortlichen auf Gegenstände mit nationalsozialistischem Bezug, die dem 50-Jährigen gehören. Diese wurden vorläufig sichergestellt.

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Razzia bringt weitere Funde

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien durchsuchten Ermittler am Freitagmorgen die Wohnadresse des Verdächtigen in Oberösterreich. Dort machten sie weitere brisante Entdeckungen.

Neben zahlreichen NS-Devotionalien fanden die Beamten mehrere nicht registrierte Schusswaffen, Munition sowie Sprengmittel. Gegen den Bundesheerangehörigen wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

Die Ermittlungen gegen den 50-Jährigen dauern an.