i Aktuelle ORF-Chefin Ingrid Thurnher und der Ex-Boss Roland Weißmann heute vor Gericht. Sabine Hertel Streit um Kündigung ORF-Prozess: Thurnher enthüllt brisantes Telefonat Im Prozess um die Kündigung von Ex-ORF-Chef Roland Weißmann sagt Ingrid Thurnher aus. Vor Gericht schildert sie brisante Details über seinen Abgang. Von Niklas Burger 20.11.2026, 10:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Großer Medienandrang Freitagvormittag am Arbeits- und Sozialgericht Wien! Im Streit um die Kündigung von Ex-ORF-Generaldirektor Roland Weißmann kommt es zum direkten Aufeinandertreffen mit seiner Nachfolgerin Ingrid Thurnher. Beide erscheinen kurz vor 9 Uhr, wollen vor den Kameras aber keine Fragen beantworten.

Weißmann geht zügig an den wartenden Journalisten vorbei. Nur sein Anwalt Oliver Scherbaum gibt ein kurzes Statement ab: "Wir wollen die wahren Gründe für die Kündigung offenlegen."

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BILDER: Prozess-Auftakt in der Causa um Ex-ORF-Chef Roland Weißmann i ?

Auch Thurnher schweigt zunächst. Sie bleibt lediglich kurz für ein Foto stehen, bevor sie das Gerichtsgebäude betritt.

"Der Roland kann nicht mehr GD sein"

Im Gerichtssaal schildert Thurnher dann, wie sie vom bevorstehenden Abgang Weißmanns erfahren habe. Am Sonntag, dem 8. März, sei sie um 9.30 Uhr von ORF-Stiftungsratschef Heinz Lederer und dessen Stellvertreter in einem Telefonat informiert worden.

Lederer habe ihr erzählt, dass wenige Tage zuvor zwei ORF-Verantwortlichen bei einem Anwalt Material gezeigt worden sei, das als sehr verstörend beschrieben worden sei.

"Sie haben von Dickpics und Telefonaten gesprochen, die sehr eindeutig seien", berichtet Thurnher über die damaligen Schilderungen. Im Gespräch sei ihr auch unmissverständlich gesagt worden: "Der Roland kann nicht mehr GD (Anm.: Generaldirektor) sein."

Thurnher sollte sofort einspringen

Noch während des Telefonats sei Thurnher gefragt worden: "Wärst du im Fall des Falles bereit einzuspringen?" Ihre Antwort: Ja. Schließlich sei es nicht das erste Mal gewesen, dass sie kurzfristig eine Führungsfunktion übernehmen musste.

Die Bilder des Tages i ?

Besonders brisant ist eine weitere Aussage Thurnhers über Weißmann. Dieser soll in einem Telefonat gesagt haben: "Ich bin bereit auf alles zu verzichten, Hauptsache der Fall wird nicht öffentlich", so Thurnher vor Gericht.

Weißmann zeigt sich gesprächsbereit

Weißmann selbst betont vor Gericht, weiterhin zu Gesprächen bereit zu sein: "Ich hab von Anfang an gesagt, dass ich gesprächsbereit bin, und das bin ich auch weiterhin."

Der ehemalige ORF-Chef bekämpft seine Kündigung und wirft dem Sender unzulässige Motive vor. Auslöser der Affäre waren Vorwürfe sexueller Belästigung, die Weißmann stets bestritten hat. Eine interne Prüfung stellte später keine sexuelle Belästigung im rechtlichen Sinn fest. Der ORF begründete die Trennung dennoch mit dem "Anschein unangemessenen Verhaltens".

Der Prozess läuft weiter. Eine Entscheidung über die Rechtmäßigkeit der Kündigung steht noch aus.