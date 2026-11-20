Bei einer Kontrolle auf dem Verkehrskontrollplatz Nüziders in Vorarlberg haben Polizisten am Mittwoch einen Gefahrguttransport gestoppt. Der Sattelzug hatte insgesamt 18 Tonnen Nitrocellulose mit Alkohol geladen. Mehrere Fässer waren jedoch beschädigt und durchnässt.
Das in Bulgarien zugelassene Schwerfahrzeug war von Deutschland nach Italien unterwegs, als es gegen 10.22 Uhr von einer Gefahrgutpatrouille der Landesverkehrsabteilung Bregenz überprüft wurde.
Bereits beim Öffnen der hinteren Ladetüren entdeckten die Beamten vier beschädigte Fässer aus Pappe. Einige waren eingedrückt oder so stark durchnässt, dass die vorgeschriebene Stabilität nicht mehr gewährleistet war. Bei einem Fass war sogar die innere Folienverpackung sichtbar.
Für die weitere Überprüfung wurde ein chemisch-technischer Amtssachverständiger des Landes Vorarlberg hinzugezogen. Die Bezirkshauptmannschaft Bludenz schränkte daraufhin den Weitertransport ein.
Insgesamt mussten zwölf beschädigte oder durchnässte Fässer vom Lkw entfernt, neu verpackt und zwischengelagert werden. Erst um 19.30 Uhr durfte der Sattelzug seine Fahrt fortsetzen.
Zur Sicherstellung des Strafverfahrens wurde eine vorläufige Sicherheitsleistung von 5.370 Euro eingehoben.