i Am MIttwoch fanden die Ermittler die Leiche. Sabine Hertel Mordverdacht in Vorarlberg Fünf Messerstiche! Frauenleiche im Garten vergraben Einen Monat lang wurde eine 64-Jährige aus Vorarlberg vermisst. Jetzt ist klar: Sie wurde getötet. Ihr Ehemann (59) steht unter Mordverdacht. Von Österreich Heute 19.11.2026, 19:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Einen Monat lang fehlte von einer 64-jährigen Frau aus Satteins (Vorarlberg) jede Spur. Am Mittwoch machten Ermittler dann die grausige Entdeckung: Im Garten eines zweistöckigen, weißen Einfamilienhauses fanden Polizisten die vergrabene Leiche der Vermissten. Die Obduktion ergab, dass die Frau gewaltsam getötet wurde. Ihr Ehemann (59) wurde festgenommen, er bestreitet die Tat.

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Leiche im Garten entdeckt

Seit dem 13. Oktober galt die 64-Jährige als vermisst. Die Organisation "Österreich findet euch" hatte einen Suchaufruf gestartet. Zwischenzeitlich kursierten in der Gemeinde Gerüchte, wonach die Frau gar nicht gefunden werden wolle.

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Bist du von Gewalt betroffen? Hier findest du Hilfe

Frauenhelpline (rund um die Uhr, kostenlos): 0800 222 555

Männernotruf (rund um die Uhr, kostenlos): 05 76 77

Rat auf Draht: 147

Autonome Frauenhäuser: 01/ 544 08 20

Polizei-Notruf: 133

Am Mittwoch rückten zahlreiche Polizisten zum Wohnhaus der Vermissten aus. Seit den Vormittagsstunden wurde das Gebäude durchsucht. Gegen 11.30 Uhr stießen die Ermittler schließlich im Garten auf die eingegrabene Frauenleiche.

Die Vorarlberger Polizei bestätigte gegenüber "Heute", dass die Tote tatsächlich im Garten vergraben war.

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Messerstiche

Am Donnerstag wurde die Leiche obduziert. Das Ergebnis: Die 64-Jährige kam durch Gewalteinwirkung ums Leben. Wie die "Krone" berichtet, soll die Frau mit fünf Messerstichen getötet worden sein.

Unter dringendem Verdacht steht ihr 59-jähriger Ehemann. Er wurde wegen Mordverdachts festgenommen und zur Einvernahme ins Landeskriminalamt gebracht.

Der Mann bestreitet, seine Frau getötet zu haben. Die Ermittlungen der Kripo laufen weiter.