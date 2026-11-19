i Ermittler fanden die Leiche am Mittwoch im Garten. Sabine Hertel Mordalarm in Vorarlberg Frauenleiche in Garten vergraben – Ehemann festgenommen Im Fall einer vermissten Frau aus Vorarlberg gibt es eine dramatische Wendung. Die Polizei bestätigt "Heute" den Fund einer vergrabenen Frauenleiche. Von Österreich Heute 19.11.2026, 12:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wochenlang fehlte von einer Frau aus Satteins (Vorarlberg) jede Spur. Jetzt gibt es eine erschütternde Entdeckung: In einem Garten wurde am Mittwochvormittag gegen 11:30 Uhr eine vergrabene Frauenleiche gefunden. Das bestätigte die Vorarlberger Polizei gegenüber "Heute".

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Seit dem 13. Oktober galt die Frau aus Satteins als vermisst. Die Organisation "Österreich findet euch" hatte einen Suchaufruf gestartet. Zwischenzeitlich kursierten in der Gemeinde allerdings Gerüchte, wonach die Frau gar nicht gefunden werden wolle.

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Frauenhelpline (rund um die Uhr, kostenlos): 0800 222 555

Männernotruf (rund um die Uhr, kostenlos): 05 76 77

Rat auf Draht: 147

Autonome Frauenhäuser: 01/ 544 08 20

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Polizisten entdecken vergrabene Leiche

Am Mittwoch kam es schließlich zu einem Großeinsatz. Zahlreiche Polizisten durchsuchten seit den Vormittagsstunden das Wohnhaus der Vermissten. Dabei stießen die Ermittler im Garten auf eine vergrabene Frauenleiche. Im Zuge einer am Donnerstag durchgeführten Obduktion wurde festgestellt, dass die Frau gewaltsam zu Tode gekommen ist.

Auf Nachfrage von "Heute" bestätigte die Vorarlberger Polizei nun ausdrücklich, dass die weibliche Leiche tatsächlich in einem Garten eingegraben war.

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Der 59-jährige Ehegatte der Frau wurde wegen des Verdachts des Mordes festgenommen – er befindet sich derzeit im Landeskriminalamt und wird zum Sachverhalt einvernommen. Der Beschuldigte zeigte sich bislang nicht geständig. Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes laufen auf Hochtouren.