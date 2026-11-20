i In Vorarlberg hat sich der Anteil der stationären Suchtbehandlungen mit Kokain als Entlassungsdiagnose mehr als verdoppelt. iStock / upixa Alarmierende Zahlen Psychiatrie unter Druck – Kokain auf dem Vormarsch Immer öfter landen Patienten in der Psychiatrie, gleichzeitig fehlen Betten. Ein neuer Bericht zeigt, wo sich die Lage in Vorarlberg zuspitzt. Von Österreich Heute 20.11.2026, 10:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mehr Aufnahmen, kürzere Aufenthalte und zu wenig Personal: Die psychiatrische Versorgung in Vorarlberg steht unter Druck. Das zeigt der neue Psychiatrie- und Suchtbericht des Landes.

Besonders auffällig ist die Situation am Landeskrankenhaus Rankweil, wie der ORF berichtet. Dort wurden innerhalb eines Jahres fast 28 Prozent mehr stationäre Aufnahmen verzeichnet. Allerdings betrifft das nicht entsprechend mehr Menschen: Viele Patienten mussten offenbar häufiger ins Krankenhaus.

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Zu wenig Personal, zu wenig Betten

Während die Aufnahmen steigen, verbringen Patienten immer weniger Zeit auf der Station. Statt durchschnittlich gut 13 Tagen sind es mittlerweile nur noch knapp elf. Der Grund laut Bericht: Wegen Personalmangels mussten Betten gesperrt werden.

Auch andere Bereiche kämpfen mit fehlenden Mitarbeitern. Im vollbetreuten Wohnen konnten deshalb weniger Menschen versorgt werden – obwohl der Bedarf weiterhin besteht.

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Kokain wird zum größeren Problem

Besonders deutlich verändert sich die Situation bei der Suchtbehandlung. Alkohol ist zwar weiterhin der häufigste Grund für stationäre Behandlungen, doch andere Drogen holen auf. Der Anteil der Behandlungen mit Kokain als Entlassungsdiagnose hat sich binnen eines Jahres mehr als verdoppelt.

Dass der Konsum zunimmt, zeigen auch Untersuchungen des Abwassers. Demnach ist der Kokainkonsum in Vorarlberg seit 2020 um 70 Prozent gestiegen. Bei Methamphetamin fällt der Anstieg sogar noch höher aus. Vor allem in städtischen Gebieten werden deutlich mehr Drogen konsumiert als auf dem Land.

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Immer mehr junge Menschen brauchen Hilfe

Auch bei Kindern und Jugendlichen wächst der Bedarf an psychologischer Unterstützung. Die Zahl der Psychotherapiefälle ist deutlich gestiegen. Gleichzeitig berichten die Einrichtungen von immer komplexeren Problemen und psychischen Erkrankungen, die bereits in jüngerem Alter auftreten.

Besorgniserregend ist zudem die Entwicklung bei Suiziden: Zwar ging die Gesamtzahl zuletzt leicht zurück, bei Männern stieg sie jedoch an. Vier von fünf Menschen, die sich 2025 in Vorarlberg das Leben nahmen, waren Männer.

Mehr Therapie soll kommen

Das Land will gegensteuern. Ab 2026 sollen zusätzliche Psychotherapieeinheiten angeboten werden, damit Betroffene schneller Hilfe bekommen. Insgesamt sind 42 Maßnahmen zur Verbesserung der psychiatrischen Versorgung und Suchthilfe vorgesehen.

Doch es gibt bereits Rückschläge: Ein mobiler Krisendienst wurde nach einer Pilotphase aus Budgetgründen nicht dauerhaft übernommen. Ein weiteres Vorhaben zur fachärztlichen Betreuung scheiterte an Bedenken der Ärztekammer. Ob die geplanten Verbesserungen tatsächlich umgesetzt werden können, hängt von den verfügbaren Mitteln und vom Personal ab.