i Die Jänner-Abrechnung bringt die Wahrheit ans Licht. iStock / Getty Images / Tirachard Wahrheit kommt ans Licht Lohnzettel-Check 2027 – So wenig bleibt ab Jänner übrig Der Jahreswechsel rückt näher – und für Millionen Arbeitnehmer in Österreich stellt sich wieder die Frage ums Geld: Was ändert sich ab Jänner 2027? Von Digital Heute 20.11.2026, 16:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Rund um den Jahreswechsel rücken Lohn- und Gehaltsabrechnungen traditionell in den Mittelpunkt. Mit dem Start ins neue Kalenderjahr greifen angepasste Steuerwerte, Sozialversicherungsbemessungsgrundlagen sowie neue Kollektivvertragsabschlüsse in vielen Branchen.

Erst die Jänner-Abrechnung zeigt schwarz auf weiß, wie viel am Ende des Monats tatsächlich mehr oder weniger am Konto landet.

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Warum jeder Euro Differenz genau verfolgt wird

Nach Jahren spürbarer Teuerung bei Mieten, Lebensmitteln und Energie schauen heimische Haushalte deutlich genauer auf die Differenz zwischen brutto und netto. Je nach Einkommenshöhe, Teilzeitausmaß, Pendlerpauschale oder Familienbonus können die Veränderungen spürbar unterschiedlich ausfallen – und gerade bei geringeren Einkommen zählt jeder zusätzliche Euro im Monat.

Durch die jährliche Anpassung der Höchstbeitragsgrundlage steigen ab 1. Jänner 2027 die Sozialversicherungsbeiträge für viele Gutverdiener in Österreich spürbar an. Grundlage für die automatische Anpassung der Sozialversicherungswerte ist die Aufwertungszahl von voraussichtlich 1,046. Zudem greift ab dem kommenden Jahr eine zusätzliche außerordentliche Anhebung um 150 Euro.

Dadurch klettert die monatliche Höchstbeitragsgrundlage zur Sozialversicherung ab Jänner 2027 von derzeit 6.930 Euro auf künftig 7.410 Euro brutto (jährlich von 97.020 auf 103.740 Euro). Für Sonderzahlungen wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld steigt die Obergrenze entsprechend von 13.860 auf 14.820 Euro.

Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, deren Bruttogehalt über den bisherigen Grenzen liegt, bedeutet das konkret: Da nun ein größerer Teil ihres Einkommens beitragspflichtig ist, fallen Monat für Monat höhere Abzüge für Kranken-, Pensions- und Arbeitslosenversicherung an.

Ein Vergleich zwischen Dezember und Jänner lohnt sich

Wer seinen letzten Lohnzettel aus dem Jahr 2026 direkt neben die erste Abrechnung für Jänner 2027 legt, erkennt rasch, wo Beiträge angepasst wurden oder steuerliche Entlastungen greifen – und bemerkt auch mögliche Abrechnungsfehler oder vergessene Freibeträge sofort.

Spätestens Ende Jänner wissen Arbeitnehmer und Pensionisten genau, womit sie 2027 kalkulieren können.