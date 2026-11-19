i Der ChatGPT-Konkurrent Anthropic legt einen Rekord-Börsengang hin. IMAGO/SOPA Images Anthropic überholt sogar Musk ChatGPT-Rivale sorgt für Mega-Rekord an der Börse Der ChatGPT-Konkurrent Anthropic legt einen Rekord-Börsengang hin. Die KI-Firma nimmt mehr als 107 Milliarden Dollar ein und übertrifft damit SpaceX. Von Newsdesk Heute 19.11.2026, 07:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Börsenstart des KI-Unternehmens Anthropic stellt alle bisherigen Rekorde in den Schatten. Mit einem Erlös von mehr als 107 Milliarden Dollar überholt der ChatGPT-Rivale sogar die Raumfahrtfirma SpaceX von Elon Musk.

Der Andrang der Investoren fiel deutlich größer aus als erwartet. Anthropic stockte deshalb die Zahl der angebotenen Aktien von 825 auf 980 Millionen auf. Auch beim Preis ging es nach oben: Statt der ursprünglich vorgesehenen 70 bis 78 Dollar wurden die Papiere für jeweils 83 Dollar ausgegeben.

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Milliarden-Rekord geknackt

Durch den regulären Aktienverkauf flossen 81,3 Milliarden Dollar an das Unternehmen. Hinzu kommen rund 26 Milliarden Dollar aus direkten Verkäufen an Investoren. Zum Vergleich: SpaceX hatte bei seinem Börsengang im Juni insgesamt rund 86 Milliarden Dollar eingenommen.

Laut dem US-Wirtschaftssender CNBC wollten Anleger Aktien im Wert von etwa 500 Milliarden Dollar kaufen. Ursprünglich waren Papiere für rund 64 Milliarden Dollar vorgesehen. Der Börsenwert von Anthropic liegt zum Start bei rund 1,5 Billionen Dollar.

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Zweifel an KI bleiben

Der Erfolg kommt zu einer Zeit, in der die Begeisterung für Künstliche Intelligenz zunehmend von Skepsis begleitet wird. Neben den enormen Kosten für die Technologie stehen auch mögliche Gefahren durch selbstständig handelnde KI-Systeme im Fokus.

Anthropic mischt mit seinem Chatbot Claude im Wettbewerb mit OpenAI, Google, Microsoft und Meta mit. Während das Unternehmen nun an der Börse durchstartet, hat OpenAI seinen geplanten Börsengang auf das kommende Jahr verschoben. Hintergrund ist unter anderem die kritischere Haltung gegenüber KI. In den USA regt sich zudem Widerstand gegen den Bau großer Rechenzentren.