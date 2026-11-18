i Wer Gefallen an "Clair Obscur: Expedition 33" gefunden hat, sollte "Witch the Showdown" im Auge behalten. CitalesGames Spiele-Vorschau "Witch the Showdown" mischt Rollenspiele ordentlich auf Wer "Clair Obscur" mochte, sollte "Witch the Showdown" im Auge behalten. Das Indie-Game verbindet Rollenspiel mit einem ungewöhnlichen Kampfsystem. Von Rene Findenig 18.11.2026, 19:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Rollenspiel, in dem nicht möglichst hohe Charakterwerte, sondern blitzschnelle Reaktionen über Sieg oder Niederlage entscheiden: "Witch the Showdown" für PC verfolgt einen ungewöhnlichen Ansatz. Das Indie-Spiel kombiniert magische Duelle, Paraden und Ausweichmanöver mit einem Kartensystem. Seit dem Start im Early Access können Spieler das ungewöhnliche Kampfsystem ausprobieren. Erste Eindrücke zeigen viel Potenzial, aber auch noch Baustellen. Die Idee erinnert auf den ersten Blick an "Clair Obscur: Expedition 33". Auch dort spielen das richtige Timing beim Ausweichen und Parieren eine zentrale Rolle.

"Witch the Showdown", das aktuell auf Steam im Early Access startet, geht allerdings noch einen Schritt weiter: Die Mechaniken sind nicht bloß dazu da, möglichst wenig Schaden einzustecken. Sie bilden das Fundament des Kampfsystems. Wer die Angriffe seiner Gegner nicht rechtzeitig erkennt und richtig darauf reagiert, hat schnell verloren. Das Konzept hebt sich damit von vielen klassischen Rollenspielen ab. Statt sich durch immer bessere Ausrüstung und steigende Charakterwerte einen Vorteil zu verschaffen, müssen Spieler vor allem aufmerksam bleiben. Jeder Kampf verlangt Konzentration, ein gutes Timing und die richtige Strategie.

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Hexen kämpfen mit Magie, Schwertern und Schusswaffen

In "Witch the Showdown" treten Hexen in direkten Duellen gegeneinander an. Die Kämpfe sind auf Eins-gegen-eins-Konfrontationen ausgelegt. Dabei kommen unterschiedliche Waffen und magische Fähigkeiten zum Einsatz. Schwerter, Schusswaffen und Zaubersprüche gehören zum Arsenal der Kämpferinnen. Das Besondere ist die Verbindung aus Action und taktischer Vorbereitung. Spieler müssen gegnerische Attacken beobachten, ihre Bewegungen einschätzen und im richtigen Moment reagieren. Eine Parade oder ein Ausweichmanöver bringt Mana. Diese Energie wird wiederum benötigt, um eigene Angriffe und Zauber auszuführen.

Dabei gibt es einen wichtigen Unterschied zwischen den beiden Verteidigungsaktionen: Erfolgreiche Paraden bringen mehr Mana als Ausweichmanöver. Wer das Kampfsystem beherrschen möchte, sollte deshalb nicht einfach jeder Attacke aus dem Weg gehen. Vielmehr geht es darum, gegnerische Bewegungsmuster zu lernen und möglichst präzise zu reagieren. Allerdings lassen sich nicht sämtliche Angriffe auf dieselbe Weise abwehren. Manche Attacken müssen ausgewichen werden, andere lassen sich parieren. Wer die Unterschiede erkennt, kann sich einen entscheidenden Vorteil verschaffen.

Das richtige Timing entscheidet über den Kampf

Die Kämpfe erinnern stellenweise an Rhythmusspiele. Angriffe müssen ausgewählt und im richtigen Moment ausgeführt werden. Das macht die Duelle zu einer Mischung aus Geschicklichkeitsspiel und taktischem Rollenspiel. Zusätzlich gibt es Elementarfähigkeiten, die Anzeigen aufladen. Sind diese gefüllt, erhalten Spieler zeitlich begrenzte Boni. Wer seine Zauber geschickt einsetzt und die Fähigkeiten zum richtigen Zeitpunkt aktiviert, kann starke Angriffskombinationen auslösen. Damit entsteht ein Kampfsystem, das deutlich stärker von den Fähigkeiten des Spielers abhängt als von klassischen Rollenspielwerten.

Neben den Reaktionen im Kampf spielt der Aufbau des eigenen Decks eine wichtige Rolle. Über die Karten erhalten Spieler Zugriff auf unterschiedliche Fähigkeiten und Angriffe. Die Zusammenstellung bestimmt mit, welche Möglichkeiten in den Duellen zur Verfügung stehen. Dazu kommen Accessoires, mit denen sich die Kampfeffektivität verbessern lässt. Das Spiel verbindet Elemente aus Roguelike-Titeln und Deckbuildern mit direkten Duellen. Es geht also nicht nur um Reaktionen, auch die Vorbereitung und die Auswahl der verfügbaren Fähigkeiten können über den Ausgang eines Kampfes entscheiden.

Spieler wählen aus: Echtzeit oder rundenbasiert

Interessant ist dabei, dass das Spiel seine Fortschrittssysteme nicht übermäßig in den Vordergrund stellt. In vielen Rollenspielen werden Charaktere durch höhere Level, bessere Ausrüstung und zusätzliche Statuspunkte immer stärker. Bei "Witch the Showdown" soll dagegen das eigentliche Können im Kampf den Ausschlag geben. Das bedeutet nicht, dass Entwicklung und Ausrüstung keine Rolle spielen. Der Schwerpunkt liegt aber auf dem Zusammenspiel aus Deck, Accessoires und dem Erlernen gegnerischer Angriffsmuster. Eine Besonderheit ist die Wahl zwischen zwei unterschiedlichen Kampfvarianten.

Standardmäßig setzt "Witch the Showdown" auf einen Echtzeitmodus. Angriffe und Verteidigung gehen dabei ohne längere Unterbrechungen ineinander über. Das verlangt schnelle Reaktionen und macht die Duelle entsprechend hektisch. Wer lieber überlegt vorgeht, kann auf den optionalen rundenbasierten Modus wechseln. Dieser gibt Spielern mehr Zeit, um gegnerische Bewegungen zu analysieren und die nächsten Schritte zu planen. Gerade für Einsteiger dürfte diese Variante leichter zugänglich sein. Auch strategisch macht der Unterschied einiges aus.

Early Access lässt noch Luft nach oben

So interessant das Grundkonzept ist, fertig wirkt "Witch the Showdown" noch nicht. Das Spiel startet in den Early Access, entsprechend ist noch mit Änderungen und Verbesserungen zu rechnen. Vor allem bei der optischen Präsentation gibt es noch Nachholbedarf. Vor allem die visuellen Effekte wie Explosionen wirken noch sehr rudimentär. Doch auch das gesamte Spielerlebnis soll noch weiter verbessert und abgerundet werden. Die Basis ist allerdings vielversprechend. Besonders das Kampfsystem hebt sich von anderen Rollenspielen ab und könnte auch für Spieler interessant sein, die mit herkömmlichen Titeln wenig anfangen können.

"Witch the Showdown" versucht nicht, das nächste große Fantasy-Rollenspiel mit einer riesigen Welt und unzähligen Nebenaufgaben zu sein. Stattdessen konzentriert sich das Indie-Projekt auf eine Idee: spannende Duelle, bei denen Timing, Aufmerksamkeit und taktische Entscheidungen wichtiger sind als möglichst hohe Charakterwerte. Die Verbindung aus Paraden, Ausweichmanövern, Magie und Deckbuilding klingt ungewöhnlich, funktioniert aber bereits erstaunlich gut. Vor allem die Möglichkeit, zwischen Echtzeit- und rundenbasierten Kämpfen zu wechseln, könnte dem Spiel eine größere Zielgruppe eröffnen.

Fazit: Noch fehlen an einigen Stellen der letzte Schliff und die optische Politur. Wer allerdings Gefallen an anspruchsvollen Kampfsystemen findet und mit "Clair Obscur: Expedition 33" etwas anfangen konnte, sollte "Witch the Showdown" im Auge behalten. Das Spiel könnte sich zu einer interessanten Alternative für alle entwickeln, die bei Rollenspielen mehr Wert auf das eigentliche Kämpfen als auf Zahlen und Charakterwerte legen.