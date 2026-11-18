i Kein Podcast, keine Spotify-Playlist, kein Telefonat und kein ständiger Blick aufs Display: Hinter dem Trend "Silent Walking" steckt ein ernstes Problem. iStock / Getty Images / deimagine "Silent Walking" Neuer TikTok-Hype: Darum gehen nun alle stumm spazieren Auf TikTok und Instagram feiern Millionen Menschen gerade eine Tätigkeit als revolutionären Life-Hack, die unsere Großeltern "Spazierengehen" nannten. Von Digital Heute 18.11.2026, 17:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Egal ob auf dem Weg in die Arbeit in der Wiener U-Bahn, beim Einkaufen im Supermarkt oder bei der Abendrunde durch den Park – fast niemand verlässt heute mehr das Haus ohne Kopfhörer in den Ohren. Wir beschallen unser Gehirn ununterbrochen mit Musik, True-Crime-Podcasts, Sprachnachrichten oder kurzen Video-Clips.

Genau gegen diese permanente Reizüberflutung rebelliert die Generation Z jetzt auf Social Media. Unter dem Hashtag #SilentWalking sammeln Videos Millionen Aufrufe, in denen Creator davon berichten, wie sie für 30 bis 60 Minuten komplett ohne Technik vor die Tür gehen.

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Vom Internet-Witz zum Gesundheits-Booster

In den Kommentarspalten auf X und Reddit sorgte der neue Name für eine altbekannte Gewohnheit zunächst für reichlich Spott. "Herzlichen Glückwunsch, TikTok hat gerade das Spazierengehen erfunden – als Nächstes kommt bestimmt 'Silent Sleeping'", witzelt ein User.

Doch Psychologen und Neurowissenschaftler nehmen den Hype durchaus ernst. Wenn wir ständig Informationen konsumieren, hat unser Gehirn keine Chance mehr, Erlebtes zu verarbeiten, Gedanken zu sortieren oder kreativ zu werden.

Darum hat es TikTok drauf, dich reinzuziehen i ?

Studien zeigen, dass bereits eine halbe Stunde Bewegung an der frischen Luft ohne digitale Ablenkung den Cortisolspiegel – also das Stresshormon im Körper – messbar senkt.

Die Bilder des Tages i ?

Die ersten zehn Minuten sind die härtesten

Wer den Selbstversuch wagt, merkt schnell, wie abhängig wir mittlerweile vom ständigen Input geworden sind. Viele Teilnehmer berichten auf TikTok, dass sich die ersten zehn Minuten ohne Musik fast schon unangenehm anfühlen und die Hand automatisch immer wieder Richtung Hosentasche wandert.

Erst danach stellt sich eine spürbare Ruhe ein – und plötzlich nimmt man wieder Vogelgezwitscher, den Wind in den Bäumen oder das Treiben in der Stadt bewusst wahr.