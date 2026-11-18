i 99 Punkte auf Metacritic, unzählige Bestnoten: GTA 6 begeistert die Tester. Doch ein Kritikpunkt sorgt für Diskussionen. Rockstar Games Fast alle geben Bestnoten 99 Punkte! "GTA 6" knackt fast die perfekte Wertung Nach 13 Jahren Wartezeit ist "GTA 6" fast da. Die ersten Kritiken fallen historisch gut aus – ganz ohne Schwächen ist das Spiel aber nicht. Von Rene Findenig 18.11.2026, 15:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

13 Jahre lang mussten Fans auf den nächsten großen Teil der "Grand Theft Auto"-Reihe warten. Jetzt sind die ersten Testberichte zu "GTA 6" da – und die Kritiker überschlagen sich mit Lob. Rockstar Games liefert offenbar genau das, worauf die riesige Fangemeinde gehofft hat: eine gewaltige Open World, eine packende Geschichte und eine Spielwelt, die vor Details nur so strotzt. Die ersten Wertungen liegen nahe an der Höchstnote. Ganz ohne Kritik kommt der Blockbuster allerdings nicht davon.

Die Testberichte wurden am Mittwoch, 18. November, veröffentlicht – einen Tag vor dem offiziellen Verkaufsstart am 19. November. Schon die ersten Ergebnisse zeigen, wie außergewöhnlich gut das Spiel bei den internationalen Medien ankommt. Auf Metacritic erreichte "GTA 6" in einer frühen Auswertung 99 von 100 Punkten. Auch OpenCritic lag zunächst bei 98 Punkten, später wurde dort ebenfalls ein Schnitt von 99 ausgewiesen.

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Besonders bemerkenswert ist die Einigkeit unter den Testern. Eine spätere Metacritic-Auswertung zählte bereits 109 positive Kritiken. 92 davon vergaben die Höchstnote von 100 Punkten. Gemischte oder negative Bewertungen waren zu diesem Zeitpunkt nicht verzeichnet. Damit bewegt sich das neue Rockstar-Spiel in einer Liga, die nur wenige Titel jemals erreicht haben.

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Große Namen vergeben die Höchstnote

Die Liste der Bestnoten liest sich wie ein Who's who der internationalen Spielekritik. IGN, GameSpot, Eurogamer, VGC, Game Informer und GamesRadar+ vergeben jeweils 100 von 100 Punkten. Auch Push Square, DualShockers und Screen Rant zeigen sich begeistert und bewerten das Spiel mit 10 von 10 Punkten. Andere Magazine vergeben fünf von fünf Sternen.

Auch die deutschsprachigen Medien sind voll des Lobes. IGN Deutschland und PC Games vergeben jeweils 100 Punkte. GamePro Deutschland kommt auf 98, GAMES.CH auf 98 und GIGA auf 96 Punkte. Selbst die niedrigeren Wertungen fallen noch ausgesprochen positiv aus: 4P.de und Wccftech vergeben jeweils 95 beziehungsweise 96 Punkte. Die niedrigsten Noten in der ausgewerteten Liste liegen bei 90 von 100 Punkten.

Damit übertrifft "GTA 6" zum Start sogar die ohnehin herausragenden Wertungen seiner Vorgänger. "GTA V" erreichte auf Metacritic 97 Punkte, "GTA IV" kam 2008 auf 98. Der neue Teil liegt mit 99 Punkten gleichauf mit dem bisherigen Spitzenwert von "The Legend of Zelda: Ocarina of Time". Ob sich dieser Wert hält, wird sich erst zeigen, wenn weitere Kritiken eingerechnet sind.

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Leonida wird zum Star des Spiels

Was begeistert die Tester derart? Ein zentraler Punkt ist die Spielwelt. "GTA 6" führt die Spieler nach Leonida, einer fiktiven Version des US-Bundesstaates Florida. Im Mittelpunkt steht Vice City, das an Miami angelehnt ist. Doch die Welt besteht nicht nur aus Hochhäusern, Strandpromenaden und luxuriösen Vierteln. Auch Sümpfe, Wohnwagensiedlungen, abgelegene Gegenden und touristische Orte gehören dazu.

Die Tester loben vor allem, wie lebendig diese Umgebung wirkt. Auf den Straßen passieren Dinge, die nicht unbedingt Teil einer Mission sind. Begegnungen mit Passanten können sich zu kleinen Geschichten entwickeln, unerwartete Ereignisse sorgen für Abwechslung. Die Figuren in der Welt reagieren auf das Verhalten der Spieler, und selbst scheinbar nebensächliche Aktivitäten können in chaotische Situationen münden.

Dazu kommen zahlreiche Details, die das Geschehen glaubwürdiger machen sollen. Die Figuren können ihre Kleidung wechseln, essen und trinken, mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren oder ihre Autos betanken. Auch das Smartphone ist stärker in den Alltag der Charaktere eingebunden. Nachrichten, Anrufe und soziale Netzwerke gehören zur Spielwelt und sind nicht bloß ein Menü, das außerhalb des Geschehens geöffnet wird.

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Der große Vorteil: Diese Mechaniken sollen nicht zur lästigen Pflicht werden. Wer sich mit solchen Details beschäftigen möchte, kann das tun. Wer lieber Verfolgungsjagden, Überfälle und Missionen erlebt, soll ebenfalls auf seine Kosten kommen. Genau diese Mischung aus Freiheit und glaubwürdiger Umgebung wird in vielen Tests als eine der größten Stärken genannt.

Jason und Lucia überzeugen

Auch die beiden Hauptfiguren kommen bei den Kritikern gut an. Jason Duval und Lucia Caminos stehen im Zentrum einer Geschichte, die an das Verbrecherduo Bonnie und Clyde erinnert. Beide sind Kleinkriminelle, die gemeinsam versuchen, sich aus ihrem bisherigen Leben zu befreien. Dafür brauchen sie Geld – und das bedeutet in der Welt von "GTA" natürlich, dass sie sich auf die eine oder andere illegale Weise etwas dazuverdienen.

Die Beziehung zwischen den beiden ist dabei mehr als eine Nebengeschichte. Spieler können beide Figuren steuern und erleben, wie sich ihre Verbindung im Lauf der Handlung entwickelt. Die Tester loben vor allem die Chemie zwischen Jason und Lucia. Ihre gemeinsame Geschichte soll dem Spiel eine emotionale Ebene geben, die über die üblichen Verfolgungsjagden und Schießereien hinausgeht.

Auch abseits der Hauptgeschichte gibt es für beide eigene Handlungsstränge. Dadurch soll die Welt noch umfangreicher wirken. Wer sich nur auf die großen Missionen konzentriert, verpasst offenbar einen erheblichen Teil des Spiels.

Überfälle, Nebenmissionen und enorme Spielzeit

Die bekannten Elemente der Reihe bleiben erhalten, werden aber erweitert. Neben kleineren Verbrechen wie Autodiebstählen und Überfällen gibt es aufwendige Raubzüge, die mehrere Schritte erfordern. Spieler müssen Ausrüstung beschaffen, Informationen sammeln und ihre Aktionen vorbereiten, bevor sie den großen Coup wagen können.

Die Missionen sollen dabei abwechslungsreicher ausfallen als in früheren Teilen. Ein neues Kontrollpunktsystem soll Frust reduzieren, wenn ein Abschnitt nicht auf Anhieb gelingt. Auch Nebenmissionen und zufällige Begegnungen sorgen dafür, dass nicht jede Aktivität nach dem gleichen Muster abläuft.

Wie groß das Abenteuer tatsächlich ist, zeigt ein Blick auf die Spielzeit. Der "The Verge"-Tester berichtet, dass er nach mehr als 70 Stunden die Hauptgeschichte abgeschlossen hatte, aber noch nicht einmal 60 Prozent des gesamten Inhalts erlebt hatte. Andere Tester rechnen ebenfalls mit vielen Dutzend Stunden für die Kampagne und noch deutlich mehr Zeit, wenn sämtliche Nebenaktivitäten erledigt werden sollen.

Die Kritik: 30 Bilder pro Sekunde und kleinere Schwächen

Bei all den Bestnoten gibt es dennoch Punkte, die nicht jedem gefallen dürften. Ein besonders häufig genannter Kritikpunkt betrifft die technische Performance. "GTA 6" zielt auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S auf 30 Bilder pro Sekunde. Einen eigenen 60-FPS-Modus gibt es laut den ersten Tests auch auf der PS5 Pro nicht. Wer besonders flüssige Bewegungen gewohnt ist, könnte sich daran stören.

Einige Tester berichten außerdem von gelegentlichen Rucklern in besonders belebten Bereichen. Andere beschreiben die Performance auf der normalen PS5 als stabil. Die bisherigen Tests konzentrieren sich allerdings überwiegend auf die PlayStation-Version. Wie sich die Xbox-Fassung im direkten Vergleich schlägt, wird sich nach dem Verkaufsstart zeigen.

Auch das Kampfsystem ist nicht völlig frei von Schwächen. Der Umgang mit Waffen und das Waffenrad werden teilweise als umständlich beschrieben. In hektischen Gefechten kann es offenbar passieren, dass nicht die gewünschte Ausrüstung ausgewählt wird. Dazu kommen vereinzelte kleinere Fehler, etwa bei Animationen oder Gegenständen in der Spielwelt.

Ein weiterer Kritikpunkt betrifft das Erzähltempo. Die Geschichte nimmt sich gerade zu Beginn Zeit, um Jason und Lucia vorzustellen und ihre Beziehung aufzubauen. Auch später gibt es laut einzelnen Testern ruhigere Passagen, in denen die Handlung etwas an Tempo verliert. Manche Gegner sollen zudem recht viel einstecken, bevor sie zu Boden gehen.

Diese Schwächen ändern allerdings wenig am Gesamtbild. Selbst jene Kritiker, die solche Punkte ansprechen, kommen zu ausgesprochen positiven Urteilen. Die große Mehrheit sieht darin keine Probleme, die den Gesamteindruck ernsthaft trüben.

"GTA 6" muss dem Hype gerecht werden

Die Erwartungen an "GTA 6" waren enorm. Nach mehr als einem Jahrzehnt Wartezeit, mehreren Verschiebungen und einer gewaltigen Marketing- und Medienaufmerksamkeit musste Rockstar ein Spiel abliefern, das dem eigenen Ruf gerecht wird. Die ersten Kritiken deuten darauf hin, dass das gelungen ist.

Besonders auffällig ist, dass die Tester nicht nur die Grafik oder die Größe der Spielwelt loben. Es ist vor allem das Zusammenspiel aus Geschichte, Figuren, Freiheit und zahlreichen Details, das den neuen Teil so stark machen soll. Leonida wirkt offenbar nicht bloß wie eine riesige Kulisse, sondern wie eine Umgebung, in der ständig etwas passieren kann.

Ab Donnerstag, 19. November, können sich Spieler auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S selbst ein Bild machen. Eine PC-Version ist zum Start nicht angekündigt. Die ersten Wertungen setzen die Messlatte jedenfalls extrem hoch. Mit 99 Punkten auf Metacritic und einer beinahe geschlossenen Reihe an Bestnoten ist "GTA 6" schon vor dem Verkaufsstart ein außergewöhnlicher Kritikererfolg.