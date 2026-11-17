i Die neuen MacBook-Pro-Modelle sind im Handel – und haben zum ersten Mal überhaupt einen Touchscreen samt "Dynamic Island" und OLED-Display an Bord. Apple Fingertipp am Mac Apple bricht Tabu – Erstes MacBook Pro mit Touchscreen Fingertipp am MacBook! Apple hat das erste MacBook Pro mit Touchscreen und OLED-Display sowie "Dynamic Island" auf den Markt gebracht. Von Digital Heute 17.11.2026, 22:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Über ein Jahrzehnt lang hatte Apple Touchscreens bei Laptops kategorisch ausgeschlossen – jetzt ist die kleine Tech-Revolution offiziell im Handel: Die neuen MacBook-Pro-Modelle mit brillantem OLED-Display und direkter Fingersteuerung sorgen für mächtig Gesprächsstoff.

Firmengründer Steve Jobs hatte berührungsempfindliche Laptop-Bildschirme einst als ergonomisch völlig unbrauchbar abgetan – doch nach über 40 Jahren Mac-Geschichte vollzieht Apple nun die historische Kehrtwende.

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Die neuen Pro-Notebooks in den Größen 14,2 und 16,3 Zoll lassen sich ab sofort zusätzlich zu Trackpad und Tastatur auch direkt per Fingertipp auf dem Display bedienen.

Möglich macht das ein komplett neu entwickeltes "PROLED XDR"-Tandem-OLED-Panel, das nicht nur mit extremen Schwarzwerten und hoher Helligkeit punktet, sondern speziell für Touch-Eingaben optimiert wurde.

Gleichzeitig verabschiedet sich Apple von der bisherigen Display-Kerbe (Notch) und bringt die vom iPhone bekannte "Dynamic Island" auf den Mac: In dieser interaktiven Leiste am oberen Bildschirmrand lassen sich nun Live-Aktivitäten, Musiksteuerung, Timer oder Siri-Befehle direkt antippen.

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Enorme Rechenpower – und ein gesalzener Preis

Unter dem Aluminium-Gehäuse arbeiten wahlweise die brandneuen M5 Pro oder M5 Max Chips, die insbesondere bei lokalen KI-Anwendungen, komplexem 3D-Rendering und 8K-Videoschnitt noch einmal ordentlich Tempo zulegen.

In Tech-Foren wird allerdings heiß diskutiert, wie oft man den Touchscreen im Büroalltag tatsächlich nutzt – und wie schnell das teure Display voller Fingerabdrücke ist. Zudem bewegt sich der Einstiegspreis gewohnt im absoluten Luxus-Segment.

Während Windows-Laptops dieses Feature schon seit vielen Jahren bieten, lässt sich Apple den Schritt ins Touch-Zeitalter teuer bezahlen.