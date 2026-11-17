i Trade Republic gründet erstmals einen Kundenbeirat. Zehn Mitglieder aus sechs Ländern sollen neue Produkte mitgestalten. Trade Republic Kundenbeirat gegründet Trade Republic gibt Kunden Stimme bei neuen Produkten Mehr als 1.300 Menschen wollten dabei sein. Nun sitzt auch eine Österreicherin im neuen Kundenbeirat des Neobrokers Trade Republic. Von Rene Findenig 17.11.2026, 20:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Trade Republic will seine Kunden stärker in die Entwicklung neuer Produkte einbinden. Dafür hat der Neobroker erstmals einen Kundenbeirat gegründet. Zehn Mitglieder aus sechs Ländern sollen dem Management künftig direktes Feedback geben. Auch Österreich ist vertreten.

Mehr als 1.300 Kunden haben sich beworben, zehn haben einen Platz bekommen: Trade Republic hat seinen ersten europäischen Kundenbeirat ins Leben gerufen. Die Mitglieder kommen aus Deutschland, Österreich, Frankreich, Spanien, Italien und Portugal. Sie sollen bei strategischen Entscheidungen und der Weiterentwicklung des Angebots mitreden können.

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Trade Republic in Österreich steuereinfach und mit Live-Support i ?

Der Beirat trifft sich dreimal jährlich zu Workshops mit dem Management und den Produktteams. Zusätzlich sind regelmäßige Feedbackgespräche geplant. Beim ersten Treffen am 23. Oktober in Berlin diskutierten die Teilnehmer über künftige Produkte, berichteten von ihren Erfahrungen in den jeweiligen Märkten und testeten neue Funktionen, bevor diese eingeführt werden.

Österreich bekommt eigene Stimme

Für Österreich sitzt Bernadette im neuen Gremium. Trade Republic sieht darin eine Möglichkeit, die Bedürfnisse der heimischen Kunden stärker zu berücksichtigen. "Dass Österreich im ersten Kundenbeirat von Trade Republic eine eigene Stimme hat, ist ein starkes Signal für unseren Markt", sagt Oswald Salcher, Country Manager Österreich.

Besonders beim geplanten Zukunftsdepot soll das Feedback aus Österreich eine Rolle spielen. Damit könnten landesspezifische Anliegen bereits bei der Entwicklung berücksichtigt werden. Die zehn Mitglieder sind zwischen 23 und 67 Jahre alt. Ihre Erfahrungen reichen von aktivem Trading bis zum Einstieg ins Investieren mit Sparplänen und Zinsen. Die Mitarbeit erfolgt freiwillig und ohne Bezahlung.

Trade Republic will Kunden stärker einbinden

Mit dem Kundenbeirat will das Unternehmen nach eigenen Angaben nicht nur Rückmeldungen sammeln, sondern Kunden frühzeitig in die Produktentwicklung einbeziehen. Mitgründer Christian Hecker sieht darin einen weiteren Schritt in der Entwicklung des Unternehmens. "Es ist die Bank unserer Kunden", erklärte er. Der Beirat solle ihnen direkten Zugang zum Management und eine Stimme bei der Gestaltung der Zukunft geben.

Trade Republic hat nach eigenen Angaben mehr als zehn Millionen Kunden in 18 europäischen Ländern und verwaltet ein Vermögen von über 150 Milliarden Euro. Das Angebot umfasst unter anderem Aktien, ETFs, Anleihen, Kryptowährungen und Sparpläne. Das Unternehmen ist eine Vollbank und wird in Deutschland von der BaFin und der Deutschen Bundesbank beaufsichtigt.