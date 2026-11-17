i Beim neuen TikTok-Trend "I am soooo sorry" entlarven User ihre eigenen KI-geschönten Fotos. iStock / Getty Images / grinvalds Dieser Trend geht viral Viral auf TikTok – Darum entschuldigen sich jetzt alle! Schluss mit der perfekten Insta-Fassade! Auf TikTok geht gerade der Trend "I am soooo sorry" viral: Dabei entlarven User ihre KI-geschönten Fotos. Von Digital Heute 17.11.2026, 19:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Perfekte Hochglanz-Fassade war gestern: Auf TikTok sorgt derzeit der Trend "I am soooo sorry" für Millionen Aufrufe – dabei entlarven Nutzer ihre peinlichsten Alltags-Pannen ganz selbstironisch Slide für Slide.

Jahrelang ging es in den sozialen Netzwerken vor allem darum, das eigene Leben möglichst makellos, durchgestylt und perfekt ins Szene zu setzen.

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Doch genau dieser Perfektionswahn wird jetzt von der Community selbst auf die Schippe genommen. Hinter dem viralen Foto-Karussell-Trend "I am soooo sorry" steckt ein ebenso simples wie unterhaltsames Prinzip.

Auf dem allerersten Bild präsentieren Creator ein mithilfe moderner KI-Bildbearbeitung perfekt aufpoliertes Ergebnis: etwa eine mehrstöckige Traumtorte zum Geburtstag, ein wie aus dem Katalog wirkendes DIY-Möbelstück, eine makellose Frisur oder ein idyllisches Urlaubsfoto am Strand ohne einen einzigen störenden Touristen im Hintergrund.

Jeder Wisch bringt die ungeschönte Wahrheit ans Licht

Doch unterlegt mit dem augenzwinkernden Audio-Sound "I am soooo sorry" folgt beim Weiterwischen nach links die gnadenlose Enthüllung.

Schritt für Schritt wird die digitale Kosmetik rückgängig gemacht und ein Makel nach dem anderen wieder eingeblendet – bis auf dem allerletzten Slide das ungeschönte Original-Desaster zu sehen ist.

Vom schief abgesackten Kuchenteig über das komplett chaotische Wohnzimmer im Hintergrund bis hin zum verregneten Strandtag mit Menschenmassen ist alles dabei.

In den Kommentarspalten feiern Millionen User diese ehrliche Selbstironie als wohltuende Abwechslung zum oft unrealistischen Social-Media-Alltag – und als eindrucksvolle Erinnerung daran, wie leicht sich Bilder heute per Knopfdruck manipulieren lassen.

Manchmal tut es eben einfach gut, über eigene Missgeschicke herzlich zu lachen, statt sie hinter einem Filter zu verstecken.