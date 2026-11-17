i Nächste KI-Stufe gezündet! Auf der Microsoft Ignite dreht sich alles um autonome KI-Agenten, die im Büro ganze Aufgaben-Ketten selbstständig abarbeiten. REUTERS/David Ryder Microsoft Ignite 2026 Neue KI-Agenten übernehmen jetzt ganze Arbeitsabläufe Vergesst einfache Chatbots! Microsoft zeigt auf der "Ignite 2026" in San Francisco, wie KI-Agenten bald ganze Arbeitsabläufe selbstständig erledigen. Von Rene Findenig 17.11.2026, 16:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Auf der großen Entwicklerkonferenz Microsoft Ignite in San Francisco zeigt der Tech-Riese ab Dienstag, wohin die Reise im Büroalltag geht: Statt simpler Chat-Antworten übernehmen nun vernetzte, autonome KI-Agenten ganze Arbeitsabläufe.

Vom 17. bis 20. November 2026 dreht sich in über 260 Sessions alles um die nächste Evolutionsstufe der Künstlichen Intelligenz. Das große Schlagwort der Stunde lautet "Agentic AI".

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Während klassische Chatbots der ersten Generation nur dann aktiv wurden, wenn ein Mensch ihnen eine konkrete Frage eintippte, agieren diese neuen KI-Agenten deutlich eigenständiger.

In der Praxis bedeutet das: Unternehmen bauen ganze digitale Agenten-Ketten auf. Ein Recherche-Agent sammelt selbstständig Daten aus verschiedenen Quellen, ein zweiter Agent verfasst daraus fertige Berichte, Verträge oder Programmcode, und ein dritter Kontroll-Agent überprüft im Hintergrund, ob alle internen Compliance-Regeln eingehalten wurden.

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Kontrolle, Kosten und europäischer Datenschutz im Fokus

Je eigenständiger diese digitalen Helfer im Büro agieren, desto brennender wird jedoch die Frage nach der Sicherheit. Microsoft stellt auf der Ignite daher Werkzeuge wie "Agent 365" und neue Governance-Modelle in den Mittelpunkt.

Damit können Firmen exakt festlegen, welche Entscheidungen ein KI-Agent selbst treffen darf und an welchen Stellen zwingend ein Mensch die letzte Freigabe erteilen muss.

Zudem reagiert der Konzern auf die strengen europäischen Datenschutz-Anforderungen: Mit dem neuen "Sovereign Control Panel" erhalten Unternehmen eine zentrale Übersicht, um sicherzustellen, dass sensible Firmendaten den Vorgaben der digitalen Souveränität entsprechen.

Gleichzeitig rückt das Thema "KI-FinOps" in den Fokus – also die Frage, wie Firmen die enormen Rechen- und Token-Kosten im Griff behalten, wenn hunderte Agenten gleichzeitig arbeiten.

Die Arbeitswelt steht vor dem wohl größten Umbruch seit der Einführung des Personal Computers.