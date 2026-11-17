i Kaltes Erwachen für Gold-Fans: Der Preis für die Feinunze ist weiter abgerutscht und notiert aktuell bei rund 3.510 Euro. REUTERS/Hiba Kola Preis rutscht in den Keller Kaltes Erwachen für Gold-Fans lässt Anleger zittern Gold unter Druck! Aktuell kostet die Feinunze rund 3.510 Euro, auf Jahressicht liegt das Edelmetall damit im Minus. Das steckt hinter der Entwicklung. Von Digital Heute 17.11.2026, 16:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kaltes Erwachen für viele Gold-Fans: Nach dem historischen Höhenflug steht das beliebte Krisenmetall massiv unter Druck – eine Feinunze kostet mittlerweile nur noch rund 3.510 Euro und liegt damit deutlich unter den Höchstständen des Jahres.

Über viele Monate hinweg kannte der Goldpreis gefühlt nur eine Richtung: steil bergauf. Doch seit dem Frühjahr hat sich das Blatt am Edelmetallmarkt spürbar gewendet. Aktuell notiert die Feinunze (rund 31,1 Gramm) bei etwa 3.510 bis 3.518 Euro beziehungsweise rund 3.858 bis 3.878 US-Dollar.

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Allein seit Jahresbeginn steht damit in Dollar gerechnet ein sattes Minus von über elf Prozent zu Buche, auf Euro-Basis sind es knapp fünf Prozent.

Besonders im Herbst geriet der Kurs noch einmal kräftig ins Rutschen: Nach einem kurzen Zwischenhoch im August ging es im September und Oktober abermals deutlich bergab. Für heimische Anleger bedeutet das beim Blick auf beliebte Münzen wie den "Wiener Philharmoniker" (1 Unze), dass dieser aktuell wieder für rund 3.559 Euro über den Ladentisch geht.

Warum Großanleger derzeit umschichten

Hinter dem Preisrückgang stecken mehrere handfeste Faktoren auf den globalen Finanzmärkten: Einerseits bleibt die US-Notenbank Fed angesichts hartnäckiger Inflationsdaten vorsichtig bei Zinssenkungen, was den US-Dollar stützt und Anleihen attraktiv hält.

Die Bilder des Tages i ?

Da physisches Gold selbst weder Zinsen noch Dividenden abwirft, parken viele institutionelle Investoren ihr Kapital aktuell lieber in hochverzinsten Staatsanleihen.

Dennoch raten Edelmetall-Experten zur Besonnenheit: Betrachtet man den Fünf-Jahres-Zeitraum, liegt Gold in Euro gerechnet immer noch mit unglaublichen 114 Prozent im Plus. Zudem nutzen viele Zentralbanken weltweit die günstigeren Kurse weiterhin, um ihre physischen Goldreserven strategisch aufzustocken.

In Österreich gilt Gold traditionell als eiserne Reserve für unsichere Zeiten – und auf Sicht von mehreren Jahren hat das Edelmetall seine Rolle als Wertspeicher eindrucksvoll erfüllt.