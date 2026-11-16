i Die Frau übergab Gold und Geld an die Betrüger. iStock Falsche Polizisten Gold und Geld weg – Frau (86) von Betrügern abgezockt Falsche Polizisten erbeuteten von einer Steirerin (86) Gold sowie Bargeld. Erst nach zwei Übergaben wurde die Seniorin misstrauisch. Von Newsdesk Heute 16.11.2026, 18:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit einer perfiden Betrugsmasche haben unbekannte Täter eine 86-Jährige aus Mariazell (Steiermark) um Gold und Bargeld gebracht. Die Kriminellen gaben sich am Telefon als Polizisten aus und behaupteten, das Vermögen der Seniorin sei in Gefahr. Es kam zu zwei Übergaben.

Bereits am Mittwochabend meldeten sich die falschen Polizisten erstmals telefonisch bei der 86-Jährigen. Sie behaupteten, zwei Personen seien festgenommen worden. Bei diesen seien Dokumente der Seniorin gefunden worden. Nachdem die Frau einen Einbruch verneint hatte, entschuldigte sich der vermeintliche Beamte für die Störung und beendete das Gespräch.

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Am nächsten Tag meldeten sich die Betrüger erneut. Diesmal behaupteten sie, in der Hausbank der Frau befinde sich ein "Maulwurf". Ihre Vermögenswerte seien dort deshalb nicht mehr sicher. Die Seniorin begab sich daraufhin zur Bank, holte Gold aus ihrem Schließfach und übergab es noch am selben Abend in ihrer Wohnung an zwei unbekannte Männer.

Betrüger schlugen ein weiteres Mal zu

Doch damit nicht genug: Am Freitag riefen die Täter erneut an. Diesmal erklärten sie, auch die Sparbücher der 86-Jährigen seien gefährdet. Die Frau löste daraufhin mehrere Sparbücher auf und behob das Geld in bar.

Am Abend erschien wieder einer der beiden unbekannten Abholer an ihrer Wohnadresse und nahm das Bargeld entgegen. Erst wenige Stunden nach dieser zweiten Übergabe wurde die Seniorin misstrauisch. Sie verständigte schließlich über den Notruf die Polizei. Die Ermittlungen zu den unbekannten Tatverdächtigen laufen.

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67-Jährige durchschaute Betrugsversuch

Ein weiterer Betrugsversuch wurde am Montag in Mariazell angezeigt. Diesmal hatten die falschen Polizisten eine 67-Jährige telefonisch kontaktiert. Die Frau erkannte die Masche jedoch sofort und reagierte deutlich: "Was soll der Blödsinn? Das stimmt nicht." Anschließend legte sie auf.

Die Polizei rät, bei derartigen Anrufen sofort aufzulegen und sich keinesfalls unter Druck setzen zu lassen. Im Zweifelsfall sollte man mit Angehörigen oder Vertrauenspersonen sprechen und selbstständig die nächstgelegene Polizeiinspektion oder den Polizeinotruf 133 kontaktieren. Wichtig sei außerdem: Niemals Geld oder Gold an unbekannte Personen übergeben.