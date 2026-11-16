i Der Grazer Volksgarten gilt seit Jahren als Hotspot für Drogenhandel. Google Street View Graz macht ernst Drogen-Hotspot in Graz bekommt jetzt Polizeikameras Drogendealer und Vandalen im Volksgarten: In Graz soll jetzt Videoüberwachung für mehr Sicherheit sorgen. Die Vorbereitungen laufen bereits. Von Österreich Heute 16.11.2026, 13:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im Grazer Volksgarten soll es Drogendealern künftig an den Kragen gehen. Nach jahrelangen Problemen mit Drogenhandel und Vandalismus setzt die Stadt jetzt auf Videoüberwachung. Polizeikameras sollen den Park sicherer machen und bei der Ausforschung von Dealern helfen.

Die Entscheidung ist bereits gefallen: Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) hat sich schon am 13. Oktober mit der Polizeispitze auf die Maßnahme verständigt, wie sie gegenüber der "Kleinen Zeitung" bestätigt. Jetzt wird geprüft, an welchen Stellen die Kameras installiert werden sollen.

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Polizei sucht Standorte für Kameras

Auch die öffentliche WC-Anlage soll in die Überwachung einbezogen werden. Sie wurde in der Vergangenheit immer wieder durch Vandalismus beschädigt.

Wie viele Kameras tatsächlich installiert werden und wann sie in Betrieb gehen, steht noch nicht fest. Die Grazer ÖVP fordert in einem Antrag 23 Kameras für den Park. Die Stadt übernimmt die Vorbereitung der nötigen Infrastruktur, etwa Stromleitungen.

Bisherige Maßnahmen brachten wenig

Der Volksgarten gilt seit Jahren als Problemzone. Immer wieder sorgen Drogenhandel und aggressive Personen für Beschwerden. Die Stadt hat deshalb bereits mehrere Maßnahmen gesetzt.

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Seit rund zwei Jahren besteht eine Schutzzone. Sie ermöglicht es der Polizei, unter bestimmten Voraussetzungen Betretungsverbote auszusprechen. Wer trotz Wegweisung zurückkehrt, muss mit einer Geldstrafe rechnen.

Zusätzlich wurde die Präsenz der Ordnungswache verstärkt. Eine Parkbetreuung soll dafür sorgen, dass sich Familien und andere Besucher wieder wohler fühlen. Die Probleme konnten damit bisher aber nicht ausreichend gelöst werden.

Auch am Jakominiplatz Kameras denkbar

Beim Volksgarten könnte es nicht bleiben. Auch eine Videoüberwachung am Jakominiplatz hält Kahr grundsätzlich für vorstellbar. Zunächst soll aber die Umsetzung im Volksgarten erfolgen.

Ein weiteres Thema ist ein mögliches Alkoholverbot rund um den Grazer Hauptbahnhof. Die ÖBB drängen laut Bericht auf eine solche Maßnahme. Kahr ist allerdings skeptisch: Sie befürchtet, dass sich die Probleme dadurch lediglich auf benachbarte Bereiche verlagern könnten. Stattdessen will die Bürgermeisterin dort vorerst stärker auf die Ordnungswache setzen.